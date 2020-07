Super de Pensiones pide congelar los cambios entre multifondos mientras se produzcan los retiros del 10%

Pensiones

Continúa el debate sobre el proyecto de parlamentarios para permitir el retiro de hasta un 10% de los fondos acumulados en la cuenta individual de las AFP, para hacer frente a la situación económica derivada de la pandemia del coronavirus.

Hoy, la comisión de Constitución del Senado recibió a varios expertos, como los abogados constitucionalistas Jorge Correa Sutil, Arturo Fermandois, Fernando Atria y Tomás Jordán, además de economistas como Rodrigo Vergara, Bettina Horst, Marco Kremerman y Lisette Henríquez.

Asimismo, recibió la ponencia del superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quien fue mucho más allá de la presentación realizada la semana pasada en Hacienda de la Cámara Alta, donde advirtió del impacto del retiro de fondos en las pensiones de los afiliados.

Hoy, la autoridad aludió directamente al impacto que tendría el retiro -de aprobarse- en los precios relativos del mercado de capitales, haciendo varios llamados a los legisladores a tomar en cuenta esa realidad y modificar los plazos para ejecutar la venta de los activos y pagar los saldos a los cotizantes.

Por una parte, Macías pidió a los legisladores considerar un período de "vacancia" antes de que comience a regir la normativa -en caso de ser aprobada por el Congreso- para evitar un impacto en el mercado de capitales, "que no solo afectará el valor del 10% que se retirará, sino también del 90% que no se retirará".

"Se recomienda tener un espacio de tiempo antes de que la ley entre en vigencia que permita una liquidación ordenada de los activos previsionales y mitigue los impactos negativos en las inversiones que se producirán y también a preparar los procesos de solicitudes y pagos en las administradoras", planteó.

La interpretación del ingeniero es que la propuesta legal no considera un límite temporal para acceder al retiro del 10% de los fondos: "En consecuencia, a pesar de señalarse que sería una medida para paliar los efectos del COVID-19, se transformaría, en definitiva, en un derecho de carácter permanente".

Acto seguido, el titular del regulador requirió a la comisión que también se congelaran los traspasos entre multifondos durante el proceso, para así evitar que la volatilidad impacte a la baja los fondos.

"Se requiere adicionalmente considerar el congelamiento transitorio de cambios de tipo de fondo, con el objeto de no incrementar efectos negativos en precios de activos por un aumento de la necesidad de liquidación de instrumentos", aseguró.

Esto último generó el rechazo de varios parlamentarios de la comisión, principalmente de la oposición. Por ejemplo, el independiente Carlos Bianchi habló derechamente de un "corralito" a los fondos de los afiliados, lo que fue rechazado por Macías.

Efectos en precios

El superintendente expuso ante la comisión una serie de ejercicios que elaboró para anticipar el impacto que el retiro de los fondos tendrá en el mercado de capitales.

Así, asumiendo que cada día las AFP deben liquidar US$ 947 millones en activos de su cartera producto del retiro de fondos -bajo el supuesto de que cada retiro se liquida en diez días hábiles-, las gestoras se desprenderían de US$ 171 millones en bonos de Tesorería (un 50% de lo que se transa diariamente), US$ 150 millones en bonos bancarios (un 70% de lo que se negocia por jornada) y US$ 71 millones en bonos de empresas y efectos de comercio (el 53% de lo que se transa en el mercado cada día). En acciones se liquidarían US$ 70 millones, alrededor de un tercio de lo negociado en la plaza por sesión.

"En conclusión, la venta forzosa por parte de los fondos de pensiones de aproximadamente de US$ 20.000 millones podría generar dos efectos en el mercado de capitales local: una apreciación del peso (baja del dólar), y un aumento del nivel de tasas. Ambos efectos, separados o combinados, impactarían negativamente el valor de los activos de los fondos de pensiones, perjudicando tanto el valor del 90% de los activos que permanecerán bajo administración como de los fondos efectivamente retirados", concluyó la autoridad.

Otras recomendaciones

La presentación del titular de la Superintendencia de Pensiones abarcó varios temas. Así, también se hizo cargo del debate que se ha generado por la exención del pago de impuestos por el retiro de los fondos, aprobado por la Cámara de Diputados.

Así, apuntó directamente a eliminar dicha exención en la iniciativa.

"Existen afiliados que no necesitan efectuar el retiro de los recursos previsionales pero que tendrán importantes incentivos tributarios para hacerlo", partió señalando el ejecutivo, ejemplificando que un afiliado que tenga una tasa marginal de impuesto de 35%, y retire el máximo permitido ($4,3 millones) y lo depositen en el régimen B de Ahorro Previsional Voluntario (APV) recibirían una devolución del 35% del monto depositado en la declaración de la renta del año 2021.

También, hizo un llamado a avanzar en la reforma previsional.

"Si se requiere compensar las caídas de pensión producto del retiro, debiese hacerse en el marco de la reforma previsional en el Senado, y de ninguna manera en este proyecto, de forma tal de velar por la integralidad y armonía del sistema previsional y poder en esa instancia construir un mejor sistema de pensiones. Es urgente avanzar en la reforma", cerró.