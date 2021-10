Aseguradores y anticipo de rentas vitalicias: "Al día siguiente que esto se apruebe, más del 50% de la industria de seguros de vida es insolvente"

Seguros

El presidente del gremio asegurador, Mario Gazitúa, hizo un llamado al Senado a rechazar el proyecto que permite un nuevo adelanto del producto previsional.

Con extrema preocupación observan desde la industria aseguradora el avance en el Congreso del proyecto que permite un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones y, sobre todo, de la iniciativa que apunta a un nuevo anticipo de rentas vitalicias.

Ayer, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile, Jorge Claude, ya había advertido que, de convertirse en ley, el adelanto propuesto por la Cámara de Diputados podría llevar a algunas compañías de seguros de vida a la insolvencia. Sin embargo, el presidente del gremio, Mario Gazitúa, precisó esta mañana que más de la mitad de las empresas del sector podría caer en esta condición.

"Nosotros, en términos promedio, debemos estar pagando US$ 200 millones en rentas vitalicias para nuestros pensionados, esto nos hace, automáticamente, tratar de hacer anticipos por casi US$ 3.000 millones. Cuando usted tiene esas cifras, es tal el impacto que el patrimonio de nuestras compañías no las soporta", afirmó el representante gremial, en entrevista con T13 Radio.

"Al día siguiente que esto se apruebe, más del 50% de la industria de seguros de vida es insolvente por los ratios financieros exigidos por nuestro regulador. Al día siguiente, no podríamos operar, añadió.

Es por eso que Gazitúa calificó de "impracticable" el nuevo anticipo, tal como está planteado hoy en el Congreso, ya que el mecanismo de devolución es diferente al del primer proceso y que continúa en marcha.

En concreto, para un eventual segundo adelanto, los diputados aprobaron que el monto solicitado por los pensionados se pagará descontándose a prorrata de las rentas que resten por pagar. La cifra a devolver no podrá superar el 5% de las rentas mensuales que resten por pagar al pensionado. Ello considerando además un plazo de 90 días de gracias.

Lo anterior significa, señalan en la industria, que los pensionados deberán vivir hasta los 120 años para pagar todo el monto adelantado.

En ese sentido, el presidente de la AACH negó que "exista alguna posibilidad mínima de recuperación del capital que se está anticipando".

Llamado al Senado

Es por eso que Gazitúa hizo un llamado al Senado, instancia que ahora deberá revisar el proyecto, a rechazar la medida.

"Nosotros confiamos en nuestros políticos, particularmente en nuestros senadores. Creemos que tenemos senadores de primer nivel en todas las bancadas, que sin lugar a duda tendrán la sabiduría de analizar esto", dijo.

Respecto de medias legales, que tomará la industria de aprobarse el nuevo anticipo, indicó que cada compañía lo verá en particular, recordando, además, que ya hay causas sobre el primer adelanto en la Justicia.

"Que lo sepan nuestros pensionados, nosotros vamos a defender los compromisos que asumimos con ellos a rajatabla y vamos a pelear todo lo que eso significa, porque eso es lo más importante. Yo continúo creyendo en nuestros legisladores, pero esto no lo analizaron. Si pudiésemos hacerles una prueba simple a nuestros legisladores, esto no lo pensaron", expresó.

"Con el primer retiro de rentas vitalicias se trizó el vidrio, con el segundo se rompió el vidrio y eso para los inversionistas extranjeros es gravísimo", cerró.