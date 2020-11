Bienestar financiero al debe

Cartas

Señora Directora:

Hace unos días un estudio del Centro de Políticas Públicas UC mostró avances del país en inclusión financiera. Más allá de redundar en la urgencia de poner esfuerzos en el avance de los grupos más desfavorecidos, es necesario también levantar el punto sobre qué se está midiendo.

La inclusión financiera es un habilitante para el bienestar financiero. Esto es el "fin último", y alcanzarlo es bastante más complejo, pues tiene que ver con cómo las personas manejan sus finanzas más allá de a qué acceden. Tiene que ver con la capacidad de llegar a fin de mes, preparados para imprevistos mediante el uso de ahorro o seguros, y cómo usamos instrumentos de inversión para planificar el futuro.

Para que esto funcione, se requiere que las personas contemos con capacidades financieras. El estudio Global Financial Health demuestra que la inclusión financiera tiene directa relación con el PIB del país, sin embargo, el bienestar financiero no está asegurado por la inclusión. El caso chileno es justamente el que utilizan para hacer el punto, pues las personas mostraban niveles de seguridad financiera similar a las de Vietnam o Colombia, siendo que el PIB per cápita chileno es bastante superior.

Es vital que estos temas se aborden con políticas públicas que contengan una mirada integral, no solamente en el momento de la educación escolar, sino que también al momento de acceder a estos productos.

Augusto Ruiz-Tagle

Co-fundador de Destacame.cl