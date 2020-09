Covid en "el 18"

Cartas

Señora Directora:

Son muchos los que creen que esto está pasando. Aumentan los casos y disminuye el miedo al normalizar la anormalidad. Las autoridades son las encargadas de tener un plan de comunicación de riesgos constante y eficiente.

Al otorgar libertades de movilidad comunal, aumenta el número de susceptibles y con esto sabemos que aumenta el número de casos, la cifra de ocupación de camas de cuidados críticos y las defunciones. No debemos pensar que esto es algo que está pasando, debemos tener los mismos cuidados recomendados por expertos desde el inicio de la pandemia, pues la mayor trasmisión de COVI19 se da de persona a persona. Es importante entender y no olvidar que cuando yo me junto con alguien, me estoy juntando con esa persona y todas las personas que vio en los últimos 14 días. Por ello, que las probabilidades de infecciones para este 18 son altas.

María Jesús Hald

Académica Instituto de Salud Pública U. Andrés Bello