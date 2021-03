De la IA ética, hacia una IA con ética industrial minera

Cartas

Señora Directora:

Con la llegada de StarLink a nuestro país – proyectada, en principio, entre mediados y fines de 2021- será difícil carecer de conectividad, algo que con la pandemia tomó aún más importancia en las rutinas diarias.

Estar o no conectados ya no solo dependerá de nosotros y de existir esa opción tendríamos que apagar y bajar nuestras señales, hecho que genera debate, no hay acuerdo de hasta dónde dicha conectividad debe permear nuestras vidas, pero sí hay acuerdo en que estaremos cada vez más influenciados por algoritmos, los que ya son parte de nuestras rutinas, muchas veces sin que lo sepamos identificar. Nuestro ´Digital Footprint´ o nueva huella digital deja trazas amplias y patrones por muchos lados que ni nosotros conocemos.

Por ello, la inteligencia artificial debe estar alineada con una ética bien diseñada -sobre todo si tomamos en cuenta que según predicciones de Gartner para 2022, el 85% de los proyectos de inteligencia artificial generarán resultados erróneos debido al sesgo en los datos, algoritmos o los equipos responsables de administrarlos- y así promover el uso y aplicación responsable de la IA para mejorar la prestación de servicios sociales y crear las oportunidades para reducir brechas y la desigualdad existente.

Una vez más, anticiparnos y liderar desde nuestra industria es algo muy importante para diferenciarnos en este escenario de revoluciones digitales. Y no es tan utópico pensarlo, hoy se hace. Lo que cambia es cómo se da acceso masivo y más asequible, y descifrar cómo esta hiperconectividad afecta nuestra toma de decisiones.

álvaro díaz

Co-fundador y CEO de INDIMIN