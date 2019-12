Doble click a la matriz productiva de Chile

Cartas

Señora Directora:

La economía de Chile se basa en gran medida en los recursos naturales. Una de cada cuatro toneladas de cobre que se producen en el mundo se extrae en faenas chilenas. El pasado 2018 concentró cerca del 50% de las exportaciones nacionales, Chile tiene un tercio de las reservas del mundo, y se proyecta que se podría seguir explotando el mineral a la misma velocidad por treinta años más. ¿Pero qué haremos cuando se acabe?

Al parecer es más cómodo extraer que procesar. ¿Será este el momento de hacer un doble click en la matriz productiva actual y explorar nuevas oportunidades de desarrollo? ¿Cuál sería nuestro próximo producto estrella? ¿Pasará con el litio lo mismo que con el cobre?

No se trata sólo de aumentar el porcentaje del PIB invertido en I+D, sino que también tiene que ver con una transformación cultural del país para volvernos buenos en áreas que antes no exploramos trabajar. Es muy necesario Innovar en nuestra matriz productiva para que no sólo dependamos de la variable consumo y pasemos a ser una economía más incidente en el mundo.

Sabemos lo necesario de repensar las cosas, entonces pensemos también hacia dónde enfocar nuestros esfuerzos productivos para seguir creciendo.

Ángel Morales

Director Ejecutivo de UDD Ventures