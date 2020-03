Educación financiera para combatir el coronavirus

Cartas

Señora Directora:

El consumo, en general, es una práctica motivada eminentemente por la irracionalidad y la emoción. La euforia, y en este caso particular del Covid-19, el miedo, se traduce en compras compulsivas de artículos que no necesitamos, y en muchas ocasiones con recursos que no tenemos. Esto es considerado por el comercio, y en situaciones normales los consumidores no parecen tener problema con ello.

Sin embargo, en un escenario de emergencia sanitaria, donde predominan las compras de pánico, es importante considerar recomendaciones que fomenten el consumo responsable, y que si se adoptan como hábitos, fortalecerán habilidades deseables para una buena educación financiera.

Primero, organizar y planificar los gastos, idealmente a lo esencial. El mercado laboral se verá presionado y muchas personas verán afectadas sus fuentes de ingresos. Segundo, evitar comprar más de lo necesario, ya sean alimentos productos farmacéuticos. Si alguien compra el doble de lo que necesita, alguien más se quedará sin abastecimiento.

Por último, cuidado con el endeudamiento. El Banco Central ha tomado medidas para dinamizar la economía, lo que implica el abaratamiento del crédito. No obstante, las deudas serán cobradas, y si no se cuenta con recursos ni ingresos, además de estar enfermos, estaremos sobre endeudados.

El coronavirus también debe ser combatido con un consumo responsable.

Carlos Montoya Ramos

Máster en Comunicación