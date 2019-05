El cambio climático como fuente de riesgo financiero

Cartas

Señora Directora:

En el contexto de los recurrentes llamados del gobierno y de diversos sectores políticos a enfrentar los desafíos del cambio climático, llama la atención la falta de información sobre la exposición del sector bancario al potencial impacto de desastres naturales -derivados o no del cambio climático- en las carteras de crédito y portafolios de inversión, así como de la transición de una economía basada en combustibles fósiles a una baja en carbono.

En este sentido, la Central Banks and Supervisors (NGFS), agrupación que reúne a 39 instituciones, aconseja la utilización de los lineamientos elaborados por la Task Force on Climate-related Financial Disclosures para proveer mejor información de la exposición de las compañías. Aquellos lineamientos motivaron a la Organización de Naciones Unidas a hacerse parte del desafío a través de la UNEP-FI, encargando un trabajo piloto con 16 bancos internacionales, varios de ellos con importante presencia en Chile, cuyos resultados motivaron la reciente declaración de la NGFS.

Así, para poder entender la real exposición de la banca en Chile ante la nueva realidad climática y política en la que estamos inmersos, se hace indispensable que los reguladores locales avancen hacia requerimientos de revelación cabal de la exposición al riesgo asociado al cambio climático y regulatorio asociado.

Rodrigo Arias

Presidente directorio Grupo OpenCluster