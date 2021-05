¿Es presentable el royalty minero?

Cartas

Señora Directora:

La Cámara de Diputados delibera, dentro de la inconstitucionalidad más evidente, para incrementar el royalty minero. ¿Es legítimo? ¿Es presentable?

Chile nacionalizó su gran minería en 1971, que no fue otra cosa que apropiarse de un éxito ajeno: la gran minería del cobre no fue desarrollada por chilenos. Pero desde 1971 hasta la Ley Minera 18.248 de 1984, el Estado de Chile no desarrolló ninguna nueva mina. La Escondida, Mantos Blancos, Collahuasi, Zaldívar, Pelambres y otras estaban allí, pero el Estado ni las descubrió y menos aún las explotó. Hoy la minería privada produce más que la minería estatizada y, cómo no, ya se hablan de una nueva nacionalización y otros de “apropiarse de mayores rentas”.

Creer que porque el cobre está en nuestras tierras es un “negocio chileno” queda refutado por lo dicho: salvo el caso de Minera Pelambres, nunca la gran minería ha sido un negocio liderado en su desarrollo por chilenos. Chile se aprovecha del emprendimiento de extranjeros y a todo el mundo le parece de lo más decente. Las rentas de las empresas son suyas, son una legítima recompensa de sus esfuerzos, inventiva y riesgos.

Los impuestos debieran limitarse a financiar las funciones esenciales del Estado y dejar el resto del dinero en el mundo privado para impulsar el crecimiento. Cuando el Estado pasa a ser social y la Constitución a garantizar derechos sociales, no hay límites a la tributación, como queda en evidencia con que, a sólo unos pocos años de una sustantiva reforma del gobierno anterior, todo el mundo busca nuevos impuestos que cobrar, más dinero que expropiar, siempre con el mismo resultado: mala educación, mala salud, mala seguridad, etc.

¿Es que nunca vamos a entender?

Juan Esteban Puga Vial

Abogado