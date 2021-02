Necesidades de la empresa: sentencias preocupantes

Cartas

Señora Directora:

Cuando una empresa se encuentra en una situación económicamente adversa, está obligada a tomar medidas para evitar su inviabilidad. Entre las alternativas existentes se encuentra la de prescindir de trabajadores. Esta es una posibilidad aceptada por la ley (“necesidades de la empresa”), que por lo demás busca cuidar la mayor cantidad de empleos posible.

Algunas sentencias recientes que desestiman la causal de despido por necesidades de la empresa, en virtud de que estas no pondrían en riesgo la subsistencia de la empresa, deberían preocuparnos. No solamente porque se desapegan del espíritu de la norma, y por tanto cambian súbitamente las reglas aplicables (por medio de hacerla mucho más estricta), sino porque el Tribunal simplemente desconoce qué habría ocurrido si no se procede a las desvinculaciones en ese momento.

Es decir, una medida que en un momento crítico puede haber sido del todo razonable, se evalúa “con el diario del lunes” para desestimarla.

Gabriel Halpern

Abogado de servicios laborales PwC Chile