Propuestas pro PYME: falta "calle"

Cartas

Señora Directora:

Las iniciativas de la mesa de los 16 economistas, en el plano de las ideas, parecen muy buenas. Sin embargo, analizando cada una individualmente, la verdad es que son bastante cosméticas y poco relevantes para su público objetivo.

La rebaja a 12.5% al impuesto de primera categoría a las PYME no es relevante. Hoy tenemos la transparencia, que es 0%. La devolución del IVA crédito fiscal: si las empresas no tienen compras desde enero a mayo, no pueden pedir devolución. Con la crisis es difícil que hayan comprado.

La depreciación instantánea: para poder invertir se requiere financiamiento primero, bastante escaso para nuestras PYME. La amortización de intangibles: la PYME en general no invierte en intangibles, no es verdaderamente un incentivo. La contribución regional: es un beneficio para grandes proyectos y compañías, un incentivo de largo plazo. El efecto de 12.000 millones de dólares parece sobredimensionado.

Echo de menos incentivos a la contratación de personal. Ampliar el Sence en cantidad de posibilidades y en utilización. Creación de mecanismos directos de financiamiento a través de B Estado a la micropyme. Incluso pueden abrir una línea de factoring instantáneo de deudores tipo AA. O que BancoEstado otorgue líneas de crédito exclusivas para pago de remuneraciones. Ampliar aportes no reembolsables a las PYME de buen comportamiento.

Falta más sentido de urgencia, y entender a las PYME y microempresas .

Tal vez sería oportuno crear una mesa de trabajo con PYME activas, contadores, asesores y otros que tengan el día a día en el cuerpo, y así proponer medidas que definitivamente representen un aporte real en su rescate.

Magdalena Brzovic

Abogada