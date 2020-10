Sobre el negocio de Carozzi y Unilever

Cartas

Señora Directora:

Nos sorprende mucho el titular del Diario Financiero del 9 de octubre de 2020, “FNE abre investigación a compra del negocio de helados de Unilever por Carozzi ante incumplimientos a obligación de informar”, pues transmite información equívoca al mercado y daña innecesariamente a nuestra empresa.

En primer lugar, el título no se condice con la resolución citada. Esta expresa con total claridad “que las diligencias desarrolladas preliminarmente no permiten determinar con certeza si la contabilización de las ventas que generaron los Activos en el ejercicio anterior a la materialización de la Operación, conforme al artículo 48 inciso segundo, numeral iii del DL 211, hacía obligatoria o no su notificación a esta Fiscalía”. Es decir, el objetivo de la Fiscalía Nacional Económica, es corroborar si efectivamente las ventas de las partes están por debajo de los umbrales que obligan a notificar la operación, y además estudiar los efectos de esta operación en el mercado. No se refiere en ningún momento a un “incumplimiento”, como fue publicado.

A mayor abundamiento, quisiéramos informarle que previo al cierre de la operación referida, las empresas y sus asesores legales -proactivamente y con total transparencia- se reunieron con funcionarios de la FNE para corroborar si la metodología de cálculo de las ventas utilizada para determinar la existencia de una obligación de notificar la operación era correcta. Usando esta metodología las partes determinaron que las ventas estaban por debajo de los umbrales para informar. Ahora que la señalada operación se completó, este servicio ha decidido -en ejercicio de sus potestades legales- confirmar minuciosamente si esa metodología fue aplicada adecuadamente, iniciativa para lo cual Carozzi colaborará activamente.

Sebastián García Tagle

Gerente General Carozzi