Ciberseguridad en Chile, ¿en manos del Pentágono?

César Alcacibar Director Comercial y Especialista TI en vZion Group

Recientemente se firmó un acuerdo entre el gobierno de Chile y James Mattis, secretario de Defensa de Estados Unidos, en materia de ciberseguridad. Muchos vimos la foto de nuestro Presidente estrechando la mano del jefe del Pentágono en su visita al país.

Vale rescatar la intención de priorizar a la seguridad informática como un asunto de Estado y así buscar la cooperación en el desarrollo de mejores políticas en ese ámbito. Para quienes todavía dudan de lo importante que es este tema en el orden público y privado, basta recordar los recientes hackeos y filtraciones a varios bancos en Chile.

Lo sensible justifica un tratamiento cuidadoso. De la misma forma que no daríamos nuestra clave bancaria a un desconocido, la soberanía informática de Chile no puede caer en manos equivocadas ni quedar expuesta a riesgos innecesarios. Vivimos en la sociedad de la información, lo que significa que los datos son “oro en polvo” en todas las relaciones de poder.

Si en Estados Unidos una empresa británica vinculada a la campaña electoral de Donald Trump supuestamente recopiló y usó datos de millones de usuarios de Facebook, ¿qué nos hace pensar que Chile puede ser la excepción en incidentes de este tipo? Hackers internacionales podrían monitorear nuestras casas, escuchar nuestras conversaciones y utilizar para sus fines nuestra información en las redes sociales, por ejemplo.

Entendiendo que un acuerdo como el sellado con Mattis cabe dentro de los parámetros de secretos de Estado, hay inquietudes que deben ser respondidas: ¿Hace cuánto se está gestando este acuerdo? ¿Cuáles son los términos, condiciones y alcances? ¿La sociedad chilena delega su seguridad informática en manos extranjeras, con tanta liviandad, sin conocer los detalles de la decisión? ¿Las autoridades políticas de Chile están en condiciones de hablar de igual a igual con el Pentágono? ¿Están velando por temas como nuestra seguridad de datos personales y neutralidad de la red?

Si en casi 40 años de democracia no hemos sido capaces de crear una política de Estado sobre ciberseguridad y protección de datos, ¿quiénes serán nuestros interlocutores con los especialistas en ciberseguridad de Estados Unidos? ¿Tenemos profesionales preparados para hablar de igual a igual, o en su defecto para recibir entrenamiento por parte de esos especialistas?

Los ciudadanos merecemos una explicación profunda y real. Desde una perspectiva optimista, que la ciberseguridad sea un tema de agenda es digno de celebrar. Ojalá sea el primer paso para un verdadero camino de concientización.

Recurrir al Pentágono es la mejor decisión que podíamos tomar, es muy importante dejarlo claro. Sobre todo luego de las charlas de comisión y ciberseguridad que se dieron en el marco del incidente del Banco de Chile. La pregunta de fondo es si estamos verdaderamente preparados para responder al desafío de la ciberseguridad.