Desafío desde Dubai: gremios 4.0

MACARENA LETELIER VELASCO Directora Ejecutiva CAM Santiago

Hace unos días, al alero del 12° World Chambers Congress, en la ciudad de Dubai, se reunieron cientos de cámaras de comercio del mundo, gremios que buscan impulsar la creación de nuevos emprendimientos, acompañar a los existentes, apoyar la formación de capacidades, y ser puentes entre el sector público y el privado, entre algunos de sus objetivos. En esa ciudad, hoy también escenario de la Expo 2020, Chile estaba presente a través de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Han pasados 400 años desde la creación de la primera cámara de comercio e industrias en Marsella, Francia (1599), iniciativa que nació en la región de la Provenza para potenciar y representar los intereses de los comerciantes portuarios que comercializaban y transportaban distintas especies. Cuatro siglos después, en medio de una pandemia que ha impactado la vida de las personas como nunca imaginamos, conceptos como disrupción, transformación digital, mejores prácticas, apertura, aprendizaje constante, diálogo e innovación, se tomaron el encuentro en Dubai, obligándonos a reflexionar sobre dónde estamos hoy y hacia dónde vamos. No en vano ya contamos con más de un siglo de experiencia gremial que nos ayuda a pavimentar un camino donde sean estos los conceptos que leamos en carteles en la carretera, en dirección a una próxima generación de cámaras 4.0.

Hay consenso en que los gremios deben ser actores en la construcción de futuro -desde su rol, ya que los protagonistas son los socios- partiendo por evolucionar de la mano de los cambios y necesidades de las personas. Los problemas que pueden vivir emprendimientos en Chile ocurren en otros países y muchas soluciones o iniciativas se pueden compartir haciendo "the best thing we can do", como señaló el anfitrión del encuentro.

La experiencia, producto de largos años de historia, desafía al cambio constante en todo orden.

La estrategia colaborativa, inversión en capital humano y abrir espacios "open strategy", prestando apoyo y desarrollando herramientas -hoy digitales- son imprescindibles al evaluar proyectos y objetivos gremiales. Transformarse en vehículos para conectar Chile y su comercio (emprendedores, startups, empresas) con el exterior, es parte de los resultados que resultan de este tipo de instancias.

Pero este no fue un encuentro más. Chile llegó a la final, junto a las cámaras de Múnich, Lima y la West Chamber de UK, en la competencia que destacó al mejor proyecto digital, con el desarrollo de la CCS "Resolución en Línea".

Finalmente, cuando se habla de nuestro país se piensa en apertura, innovación y estabilidad.

Sin embargo, existe una preocupación razonable por el escenario que se aproxima, con la eventual puesta en duda de tratados internacionales, en este caso en materia comercial y de inversión. Lejos de dar paso a una próxima generación de instituciones 4.0, nos dejaría aún más atrás de la cordillera.