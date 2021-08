DF Conexión a China | Sinovac aterriza en Chile

Columnistas

Qingjun Wu (Víctor) Director Ejecutivo Representaciones y Asesorias Aviqlo SpA, presidente de CODECHI

La semana pasada, los ejecutivos del laboratorio chino Sinovac Biotech anunciaron que invertirían en Chile, y que construirán una planta para la producción de vacunas en la capital y un centro para la investigación y desarrollo (I+D) en Antofagasta. Está previsto que la nueva planta produzca 50 millones de dosis de vacunas y se construirá en Santiago en el primer trimestre de 2022.

Si bien el monto total de la inversión es considerable (60 millones US$), es incomparable a muchas otras inversiones chinas en Chile, por ejemplo State Grid ( 5.300 millones US$), Tianqi Lithium Corporation (4.060 millones US$), SPIC (5 mil millones). Sin embargo, se notó que la inversión de Sinovac logró acaparar mayor atención pública que el resto de las inversiones chinas. ¿Por qué? Puede deberse a varias razones.

Primero, la mayoría de los chilenos fueron vacunados con Sinovac, y por lo tanto la marca ya está relacionada con la salud de muchas personas. Sin duda eso ha concitado mucho interés.

En segundo lugar, hay necesidad mutua. Chile inició su producción nacional de vacunas el año 1867, no obstante, en 2002 se cerró el Departamento de Producción de Vacunas y Chile dejó de ser productor. Hoy el proyecto de Sinovac podría ser una muy buena oportunidad para la transferencia tecnologica entre ambos países, dado que desarrollar vacunas para el ser humano tiene un alto grado de complejidad.

Por otro lado, para Sinovac se abre una ventana para entrar a Chile y a la región latinoamericana. Dado que Chile es uno de los paises con mayor cantidad de tratados de libre comercio vigentes, Sinovac podrá exportar no sólo a América Latina, sino también a otras partes del mundo, en especial a aquellos países que han tenido dificultades para adquirir vacunas. Eso es un factor relevante en la estrategia de Sinovac.

Tercero, en los últimos años, las inversiones chinas han entrado en varios rubros de Chile, tales como agricultura, pesca, infrastructura, energía, etc, que son los sectores más tradicionales. Pero no hay ninguna inversión en el área de salud. Hubo una empresa china que lo intentó (caso isapre Colmena), pero fracasó. Esta es la primera vez que un laboratorio chino invertirá en Chile, y además con una característica especial: en general, la mayoría de las inversiones chinas son de empresas estatales, pero esta vez la inversión proviene de una firma privada.

Por último, la Pontificia Universidad Católica de Chile ha jugado un rol indispensable en este proceso. Lo mismo ocurrió con la Universidad de la Frontera, que ha ayudado a otra vacuna china (CanSino) a entrar a Chile. El modelo de cooperación entre las universidades locales, empresas privadas y los gobiernos es un buen inicio para futuras alianzas entre Chile y China.

La llegada de Sinovac confirma que Chile es un país realmente abierto a todo tipo de inversiones extranjeras, y demuestra una vez más que las relaciones entre China y China se afianzan cada día más. Ambas características, en mi opinión, ayudaron en la decisión final de Sinovac de invertir en Chile.