El cambio es ahora

Romina Araya, cofundadora y directora Fundación EUMMinería Chile y Alumni Promociona 2020

En la actualidad, con la pandemia, nos vemos enfrentados a un proceso de cambio constante, el cual conlleva un desafío personal y colectivo que consiste en estar siempre adaptándonos a las distintas transformaciones que puedan ocurrir en nuestra cotidianidad.

Estas modificaciones nos generan incertidumbre, vulnerabilidad e incluso un cambio de paradigma. Dado lo anterior, la pandemia ha puesto más en evidencia la desigualdad de género, afectando mucho más a las mujeres.

¿Han pensado en las brechas de género que existen en Chile y el mundo? ¿Cómo la pandemia nos ha hecho retroceder en lo poco que se ha ganado? Hoy los líderes de diferentes movimientos estamos enfocados en disminuir las brechas de género, queremos el cambio, uno que impacte directamente para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres – niñas y niños- en un futuro.

El camino ha sido arduo, por años este tema ha sido difícil de poner en la palestra, no solo en la comunidad, sino hasta en nuestro entorno más cercano. Sabemos que aún estamos lejos de llegar a la igualdad, ¿pero qué estamos haciendo para esto? Hoy las organizaciones tienen un gran desafío por delante, el cual parte con concientizar y poder realizar un cambio en la cultura organizacional.

Dicho esto ¿cuál es el desafío de los líderes y lideresas hoy en sus organizaciones? Las mujeres que tienen puestos de liderazgo en organizaciones muestran una alta tendencia a la colaboración y gallardía, aptitudes que son necesarias en la toma de decisiones en el mundo actual. La generación de comunidad mediante iniciativas organizacionales que ayuden a movilizar el cambio transformacional son clave para seguir teniendo conciencia, y así generar igualdad, evidenciar sesgos inconscientes e incluso ser más sororas entre nosotras, esto es clave para derribar los mitos y espacios no beneficiosos para nosotras las mujeres.

Muchas veces me pregunté, cuando estaba cursando la universidad, ¿cómo podríamos aportar a nuestra sociedad para que disminuyan las brechas de género? Creo firmemente que cuando construimos organizaciones que tienen tolerancia cero a la vulnerabilidad, enfocadas al perfeccionismo, no se puede tener estas charlas ni cuestionamientos y por tanto, suelen no ser productivas.

El capital humano, la diversidad, la generación de iniciativas y la inclusión de mujeres en espacios masculinizados, generan instancias y ambientes de colaboración, creación e innovación en toda la organización.

Que no se nos olvide que existe una deuda pendiente, y esa es con los jóvenes -niños y niñas- quienes son las nuevas generaciones, las cuales cada vez están más abiertas a los cambios y no podemos olvidar que se caracterizan por su gran valentía.

Los invito a liderar con el corazón y que construyamos en conjunto el camino para las nuevas generaciones, para que sus espacios sean más inclusivos, diversos y con menos brechas. ¡El futuro se construye hoy! El cambio es ahora y trabajando unidos lograremos la igualdad de género para una mejoría de la sociedad en su conjunto.