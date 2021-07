La pandemia conduce a una ola de renuncias

Pilita Clark

Pilita Clark

Pilita Clark

Cuando un piloto británico llamado Paul Green perdió su trabajo el año pasado, hizo lo que muchos otros trabajadores de aerolíneas han hecho desde que la pandemia destruyó su industria: algo completamente inesperado.

Green creó una consultoría para enseñarles a los ejecutivos cómo usar las habilidades que él había perfeccionado en la cabina del piloto para manejar el estrés y tomar decisiones bajo presión. Los trabajadores de primera línea del NHS resultaron ser sus primeros clientes. Al igual que muchos de los pilotos que de repente se encuentran conduciendo camiones, apilando estanterías de supermercados o abriendo cafés, Green espera eventualmente regresar a la carrera con la que había soñado desde que era niño, pero no como antes.

“El estilo de vida de piloto no era agradable”, me dijo. “Estoy casado, tengo dos hijos y la cantidad de tiempo que tenía que pasar fuera de casa, perdiéndome partes importantes de las vidas de mis hijos mientras crecían, siempre ha sido un verdadero dilema”. Idealmente, espera encontrar una manera de combinar el vuelo a tiempo parcial con el nuevo negocio que dirige desde su casa en Somerset. “Volar es lo que me encanta hacer”, dijo. “Pero creo que lo más importante para todos en este momento es, ¿a qué costo quiero seguir ese sueño que una vez tuve, cuando la vida puede ser mejor del otro lado?”

No parece ser el único que está haciéndose esas preguntas. Hay indicios crecientes de que los empleados de todo el mundo quieren un cambio después de 15 meses turbulentos de una pandemia que trastocó la vida laboral.

Un récord de 4 millones de estadounidenses renunciaron a sus trabajos en abril, la mayor cantidad desde que la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU comenzó a publicar esos datos en diciembre de 2000. Más del 40% de la fuerza laboral mundial está lista para renunciar en algún momento de este año, según una investigación de Microsoft. Poco menos del 40% de los trabajadores del Reino Unido e Irlanda dicen que harán lo mismo este año o una vez que la economía sea más fuerte.

¿Realmente lo harán? ¿Quién sabe? Asimismo, es difícil saber con precisión qué está causando lo que algunos llaman la Gran Renuncia. La demanda acumulada podría ser un factor. Las personas que se quedaron en trabajos que detestaron durante el caos del año pasado podrían sentirse más valientes con respecto a dejar sus empleos este año. El agotamiento podría ser otra razón. La mayoría de los 31 mil trabajadores en las 30 naciones cubiertas en el estudio de Microsoft dijeron que se sentían sobrecargados de trabajo y el 39% de ellos se sentían “exhaustos”. Dedicaban más del doble de tiempo a las reuniones de Microsoft Teams, que duraban un promedio de 10 minutos más y enviaban miles de millones de correos electrónicos más a los clientes. Quizás no sea sorprendente que el sector de servicios empresariales y de profesionales de cuello blanco haya sufrido uno de los mayores aumentos en las renuncias en EEUU.

La gran pregunta es si estas salidas, sumadas a la escasez generalizada de mano de obra, sugieren que se está produciendo un cambio de poder fundamental entre trabajadores y jefes.

Soy escéptica. La repentina escasez de personal ha surgido ya que los restaurantes y hoteles han reabierto a la vez. Veamos cómo es la vida una vez que se terminen las restricciones del Covid-19 y la actividad económica vuelve a un camino más estable.

Incluso en la golpeada industria de las aerolíneas, las inscripciones en las escuelas de vuelo están aumentando, especialmente en los mercados donde las recuperaciones se están afianzando, me dijeron hace unos días los grupos de capacitación en aviación L3Harris y CAE. En otras palabras, por cada piloto mayor que abandona su carrera, es probable que haya al menos un recién llegado hambriento en una industria que, según la acertada opinión del consultor de aviación británico John Strickland, tiene un número infinito de personas “desesperadamente” ansiosas por ingresar.

Dicho esto, la industria de las aerolíneas es diferente a muchas otras. Los empleadores en otros sectores que piensan que pueden ordenar al personal a regresar a sus escritorios en la oficina como si nada hubiera cambiado desde 2019 pueden recibir una sorpresa desagradable.

Recientemente, el grupo de aplicaciones de citas Bumble dijo que le daría a su personal una semana libre para recargar energías. El grupo de software HubSpot de EEUU está planeando una Semana Global de Descanso para sus trabajadores a partir del 5 de julio. Muchos empleadores están introduciendo sistemas de trabajo flexibles e híbridos a medida que reabren. Eso es inteligente.

Muchos gerentes acaban de pasar 15 meses construyendo lo que el socio principal de McKinsey, Bill Schaninger, llama “una reserva de buena voluntad” con los empleados. Como dijo él en una conferencia sobre el lugar de trabajo la semana pasada, esta reserva no debe desperdiciarse con “un tonto deseo de volver a cómo eran las cosas”.