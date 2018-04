Rafael Mies

Rafael Mies Ph.D. Académico ESE Business School y profesor visitante USD, San Diego, California

Rafael Mies

John Kotter, profesor de liderazgo de la escuela de negocios de Harvard escribió un libro que se titula: “Lo que los líderes realmente hacen”. Una de las cosas que Kotter destaca es que, más allá de tener una personalidad atractiva, los verdaderos líderes tienen una visión positiva del futuro. Son optimistas y capaces de imprimir un nivel de seguridad y entusiasmo suficiente como para movilizar a otros hacia el logro de cosas buenas.

Después de estar ya casi dos años residiendo en EEUU, aunque viajando permanentemente a Chile, he tenido el privilegio de apreciar desde afuera un cambio notorio en mi país. Hace un año y medio cuando viajaba a Chile, desde el taxi que me llevaba a mis compromisos hasta las distintas reuniones, no escuchaba más que pesimismo y miedo por el futuro. En estos últimos viajes, por el contrario, una sensación de confianza y optimismo es la tónica que con más frecuencia me encuentro.

No es casualidad y menos suerte, como escribía en una columna previa. Detrás de esto hay liderazgo, capacidades y deseos reales de hacer bien las cosas.

Sin duda, nos falta mucho, pero el propio EEUU que es un gran lugar para vivir está lleno de sombras; problemas raciales no resueltos y un nivel de inseguridad no menor por el problema de las armas, que hace que los colegios en vez de simulacros de terremotos tengan simulacros de tiroteos. Hoy en día la clase política americana está envuelta en escándalos de tal magnitud que hace absolutamente verosímil la serie House of Cards. Y así todo es una gran nación.

También me ha tocado viajar bastante por la región. Algunas actividades en México donde me han asignado personal de seguridad y auto blindado, sin ser precisamente una celebridad, sólo por protocolos y miedos ya instalados en la sociedad mexicana, ni hablar del resto de los países que se debaten entre la corrupción y la violencia desatada.

Por eso el miércoles, cuando aterricé en mi querido Santiago, salvo por un pequeño taco en la Costanera Norte, miraba con ojos de orgullo y optimismo mi país. Las cosas que está intentando hacer la nueva administración son notables. Fue ahí cuando me acordé del profesor Kotter y de lo que los líderes realmente hacen. Sembrar confianza basada en acuerdos y trabajo bien hecho y no ilusiones de brotes verdes, que rápidamente se secan cuando no tienen raíz, hace toda la diferencia en el liderazgo actual. De nuevo una gran mayoría percibe que estamos en un país donde se puede emprender y soñar, sin miedo a que el horror de la violencia y la corrupción desintegre el tejido social.

Es cierto, somos un país pequeño, desconocido para gran parte del planeta, pero privilegiado. Sin duda tenemos problemas, y quien no, pero hoy contamos con una importante clase política y renovados líderes sociales, empresariales y gremiales con deseos y capacidades para soñar un Chile mejor.

Esta es la tarea de cada uno que ejerce el liderazgo, aunque sea a una escala muy pequeña, ser conscientes de que nuestro país lo tenemos que cuidar, como un tesoro frágil que se puede perder.

Para mí, este nuevo Chile es un buen ejemplo de lo que Kotter se refiere cuando explica: lo que los líderes realmente hacen.