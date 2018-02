Columnistas

Generar expectativas es un clásico entre los errores. Eso no quiere decir que no se las pueda atesorar en silencio, en la intimidad. Lo que hace que el sueño pueda mutar en pesadilla es instilarlo ruidosamente en el inconsciente colectivo, desatando corrientes y fuerzas contras las que al final se puede terminar batallando.

Por eso el que ya sea un lugar común que la centroderecha "podría perpetuarse", como nos dijo el socialista Óscar Guillermo Garretón en entrevista este lunes, o que tras las designaciones de subsecretarios en Chile Vamos se afirmara sin pudor que se estaba asegurando un "vale otro" para la derecha en el gobierno, no dejan de tener un hálito de exitismo impropio. Quizás lo prudente sea lo que el mismo lunes dijo a DF el diputado electo de Evópoli, Francisco Undurraga, quien insta a hacer la pega y después ver si se puede pasar por caja: "Gobernemos y, si nos va bien, también nos irá bien en la próxima elección". Sensato.



Dinamismo inmobiliario es la apuesta. Y las señales de que así será no son pocas. En el sector creen que tras años lentos están dadas las condiciones para que las cosas fluyan mejor este y los próximos años. Mientras el balance 2017 muestra cifras récord en la concesión de créditos hipotecarios, del otro lado varias comunas ya se preparan con nuevos planes reguladores.



En el plano de los negocios, una noticia que no pasa inadvertida es el flanco que pretenden abrir los productores audiovisuales con los cable operadores, reclamando el pago de derechos de autor por retransmisiones de contenidos donde han tenido participación. Uno de los requeridos es VTR, de quien exigen la cifra no menor de US$ 61 millones.



Y por último, dejamos registros de un nuevo paso que están dando en la banca en pos de ir despejando el escenario de negociaciones colectivas. Hace una semana fue Banco Santander con su mega acuerdo anticipado con sus 23 sindicatos y dos federaciones, y ahora hace lo suyo Banco de Chile con el sindicato de su rama Citibank. Pega por delante hay harta en este plano a nivel de empresas, ya que según los datos de la Dirección del Trabajo hay nada menos que 2.000 negociaciones colectiva en carpeta este año.