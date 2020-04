Ambiente legislativo en época de crisis

Editorial

or razones obvias, la crisis del Covid-19 y las medidas para enfrentarla han puesto en el Gobierno el foco central de atención. Sin embargo, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso durante la primera mitad de la actual administración ha sido noticia por la fricción y los desencuentros, más que por los logros en materia legislativa. Si en el Gobierno a veces se ha echado en falta una estrategia más clara y un manejo político más hábil, en la oposición —en especial en sectores de izquierda— se ha visto con frecuencia un ánimo más obstruccionista que fiscalizador, e incluso la disposición a impulsar iniciativas legales aún a sabiendas de su inconstitucionalidad.

La actual crisis, sobre cuya duración no cabe hacer pronósticos, exigirá del Congreso tanto voluntad como capacidad para tramitar con celeridad diversos proyectos que buscan aliviar sus efectos económicos, en particular sobre trabajadores y empresas pequeñas y medianas. Esto no supone una tramitación menos acuciosa, sino más eficiente, con más espacio para el debate constructivo que para el cálculo político de corto alcance. Tampoco los roces al interior de los distintos partidos y coaliciones —como los vistos recientemente— conducirán a un despacho más expedito de iniciativas que no admiten dilación, como las que buscan proteger los ingresos y los empleos de las familias chilenas en tiempos de caída económica y gran incertidumbre.

Por ejemplo, pedir que se incorpore en la ley la tasa 0% real de créditos Covid-19 para capital de trabajo que comprometieron los bancos, para que ésta no sea sólo una declaración de intenciones, es parte legítima del proceso legislativo. Por otro lado, ayer ingresó el proyecto que aumenta el tope de ventas para acogerse a los créditos con garantía estatal del Fogape, y ya se presentó el que postergaría unas 800 negociaciones colectivas de este año. La necesidad de una tramitación rigurosa no debe ser una piedra de tope al avance de estas medidas.