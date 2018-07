Doing Business, mal negocio

Editorial

o resulta claro si la auditoría que acaba de desmentir la supuesta manipulación del ranking Doing Business del Banco Mundial en perjuicio de Chile representa una buena o una mala noticia para nuestro país.

Por un lado, tranquiliza saber que un instrumento tan valioso como el índice que mide la facilidad para hacer negocios en 190 países —cuyo valor depende en forma crucial de su credibilidad— es efectivamente confiable. Lo mismo ocurre con la institución que lo elabora, el Banco Mundial, que genera una inmensa variedad de otros instrumentos de medición de la realidad económica a nivel global, muchos de ellos indispensables para el diseño de políticas públicas y la investigación académica.

Es bueno saber, entonces, que estas herramientas e instituciones no fueron desvirtuadas ni utilizadas tramposamente, como también que Chile no fue víctima de un complot para desprestigiar al Ejecutivo anterior.

Junto con eso, sin embargo, la auditoría que exime al Doing Business confirma que el pobre desempeño de Chile durante el cuatrienio anterior —cuando bajó del puesto 34 al 57— fue real y no una artimaña política. Es decir, que hubo una objetiva pérdida de competitividad para la economía chilena, lo que impondrá esfuerzos adicionales para la reactivación en un contexto global de bastante incertidumbre. En este sentido, al menos, la validación del ranking no es una buena noticia.

Pero quizás lo más desalentador sea comprobar hasta qué punto nuestra discusión nacional se dejó llevar, con gran rapidez y aparente facilidad, hacia la guerrilla política mezquina en desmedro del debate responsable, por la cortedad en lugar de la altura de miras. Muchos entendieron el escándalo del ranking como una oportunidad de anotar puntos políticos inmediatos, no como la señal de alerta que podía ser (como finalmente sucedió).

Quizás aquí haya una enseñanza para cuando nuevas polémicas —falsas o verdaderas— se tomen la agenda pública, como inevitablemente volverá a ocurrir.