El periodismo en tiempos de cambio

Editorial

La prensa vive tiempos desafiantes”, se ha vuelto frecuente escuchar en referencia a las disrupciones que ha traído esta era de revolución digital. Y es muy cierto. ¿Pero cuándo no han sido desafiantes los tiempos para una industria que ha debido enfrentar sucesivos cambios de paradigma tecnológico a lo largo de su historia?

Todas las tecnologías innovadoras del pasado —y los cambios económicos, políticos y culturales asociados a ellas— supusieron para el periodismo, cada una a su manera, desafíos de adaptación en las formas de trabajo, en los modelos de negocio y en los productos que llegan al público, pero no en los propósitos fundamentales. Informar a la ciudadanía en forma oportuna, objetiva y veraz puede parecer un viejo adagio, pero sigue siendo la razón de ser del buen periodismo.

Porque sólo cuando las personas pueden informarse bien es que pueden ser realmente libres; y sólo los individuos libres pueden construir un orden político democrático, una economía de mercado y una sociedad basada en la igualdad de derechos. El Diario, hoy Diario Financiero, nació hace 30 años anclado en esas convicciones. El paso de tres décadas y la experiencia acumulada solamente las han reforzado.

Por cierto que los desafíos son nuevos. Si antes la escasez de información hacía indispensable contar con una prensa libre, hoy la sobreabundancia de información vuelve necesaria una guía y una curatoría que orienten a las audiencias en un mundo donde el ritmo de cambio no deja de acelerar, en todos los ámbitos. La libertad que entregan las redes sociales es también la que permite el auge de las “fake news” y otros abusos del derecho a expresarse; también hay líderes influyentes que identifican a la prensa entre los enemigos de la libertad, lo que, paradojalmente, no hace sino poner en evidencia la importancia de un periodismo que no rinda cuentas al poder.

En su aniversario número 30, Diario Financiero mantiene la creencia de que la mejor expresión de nuestro compromiso con Chile es el ejercicio de un periodismo serio y transparente.