Favorable escenario económico mundial

Editorial

El último informe de Perspectivas Económicas Globales dado a conocer este miércoles por el Banco Mundial consolida y avanza en el extendido diagnóstico de que este 2018 será un año transversalmente auspicioso en materia de crecimiento a nivel internacional.

En efecto, y como pocas veces se ha dado, en forma sincronizada las economías de Europa, Estados Unidos y también China no sólo exhibirán saludables desempeños este año, sino que sus perspectivas han sido nuevamente revisadas al alza.

Sin duda se trata de noticias positivas que favorecen la expectativa de Chile de volver a lograr en materia económica desempeños que efectivamente mejoren las condiciones de vida y trabajo de los chilenos, y así dejar atrás lo visto en estos últimos años, en donde a duras penas se podría decir que se dio una situación plana de mantención.

Sin embargo, y más allá de lo que ocurra en Chile en este escenario, lo cierto es que el entorno internacional no está exento de riesgos. Dentro de éstos los que pueden terminar irrumpiendo de manera más compulsiva en la composición de escenarios son, por supuesto, los de orden geopolítico, lo que no quiere decir que no haya otros, de naturaleza económica y financiera que podrían mermar el “viento de cola” que muchos de los análisis macro dan por descontado.

La dinámica de recurrencia cíclica de las crisis es, por cierto, un elemento a tener a la vista, no obstante lo cual las definiciones monetarias a nivel global y el ritmo con que progresen las correcciones en las tasas, los ánimos proteccionistas que de cuando en cuando asoman y la amenaza latente de estallido de eventuales burbujas, son variables que no se deberán perder de vista a lo largo de 2018.