Populismo: las lecciones a la vista

Editorial

na columna del Financial Times reproducida en nuestra edición de ayer planteaba, a propósito de la muerte del ex presidente George H.W. Bush a los 94 años, que con él moría simbólicamente la generación que había experimentado en carne propia las consecuencias del extremismo populista durante la Segunda Guerra Mundial.

Hoy, cuando el fenómeno populista vive un nuevo auge en distintos países del mundo y bajo gobiernos de variado signo político, “podríamos estar viviendo (…) una apertura a extremos políticos nacidos de una distancia histórica de su último ensayo y error”, argumentaba el autor.

Es dable pensar, como sugiere el texto sin darlo por hecho, que el extremismo resurge “cuando se desvanece la experiencia de sus consecuencias”. Sin duda la experiencia, especialmente cuando es traumática, deja lecciones que se aprenden para siempre. Pero esa tesis parece insuficiente para abarcar fenómenos populistas de un espectro tan amplio y diverso como el que vemos en la actualidad: desde Las Filipinas de Duterte a la Venezuela de Maduro, desde el México de López-Obrador al Estados Unidos de Trump, desde la Argentina de los Kirchner a la ascendiente derecha en varios países europeos.

En algunos de esos países había una experiencia reciente de populismo, en otros no. Lo que sí hubo en todos ellos fue falta de una alternativa política que proyectara liderazgo y fuera capaz de cautivar a los electores. No es a los populistas a quienes hay que culpar del auge del populismo, sino a sus enemigos, que no han sabido defender la democracia representativa, la economía de mercado y la sociedad liberal a partir de la fuerza de sus innegables éxitos. Si bien es cierto que los pueblos tienen mala memoria, corresponde a los líderes impedir que las lecciones del pasado —¡Y la evidencia que a la vista en el presente!— queden en el olvido, para no cometer errores conocidos.

Este es un desafío para los partidos y los políticos democráticos de todo el mundo.