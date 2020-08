Trabajo formal, mejor vejez

Editorial

n nuestra edición de ayer consignamos una conversación que sostuvo el Presidente de Colombia con los directores de cuatro medios de la Red Iberoamericana de Periodismo Económico, incluyendo Diario Financiero. En ese intercambio con el mandatario se plantearon temas e inquietudes que en medida importante son compartidos por los países de nuestra región, todas economías emergentes que hoy están insertas en las dinámicas de la globalización y enfrentadas a los desafíos del siglo XXI: económicos, demográficos, tecnológicos y sociales.

Para Chile, donde la discusión previsional es hoy una de las que domina la agenda pública, resulta llamativo que el gobernante colombiano pusiera énfasis en la reforma de pensiones en su país como un asunto estratégico para su desarrollo. Y en particular, su afirmación de que “la primera gran reforma de protección de la vejez empieza por la formalización del mercado de trabajo” es relevante a la luz de las altas cifras de informalidad de nuestro mercado laboral. Cifras que la pandemia no ha hecho sino engrosar, con lo cual aumenta sustancialmente la proporción de personas desprovistas de cobertura social en salud y en pensiones, dos dimensiones cruciales para su calidad de vida presente y futura.

En más de sentido estas preocupaciones remiten a ideas como las del economista peruano Hernando de Soto, quien por año ha enfatizado hasta qué punto la formalización de derechos de propiedad puede ser un impulso al desarrollo, al incluir en la economía formal tanto la capacidad de inversión como de trabajo de millones de personas que forman parte del mercado negro laboral.

Así, diseñar políticas que formalicen el empleo o la propiedad no es únicamente un asunto de justicia y solidaridad —que también lo es—, sino una estrategia probada para reducir la pobreza y acercarse al desarrollo. Impulsarlas no requiere una propuesta visionaria, sino el buen sentido de considerar la evidencia técnica y la responsabilidad política de no ignorarla.