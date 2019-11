Diego Cabot: “Si yo fuese asesor acá diría que hay que visibilizar quiénes son los referentes”

Reportajes

El periodista argentino tiene la convicción de que “el gran desafío de Chile es cómo negociar una cantidad de derechos que se le van a imponer a una dirigencia que no tiene la fortaleza para decir que no y construir un Estado que sea sostenible”.

Lo conocimos en Chile cuando expuso la corrupción durante el gobierno de Cristina Fernández, el abogado argentino Diego Cabot (49), con máster en periodismo, hizo una visita flash a nuestro país durante la que ha tratado de empaparse de lo que ocurre. En esta entrevista con Diario Financiero admite que “no soy experto en Chile” y que cuesta entender el sentido del estallido social; sin embargo, intenta desmenuzarlo, ver si existen coincidencias con la situación en Argentina y prever posibles efectos.

-¿A qué atribuye que Macri no haya logrado prolongar su mandato?

-Hay una cuestión significativamente importante, que tiene que ver con la economía. Lo que pasó entre 2017 y 2019 es que 2018 fue un año de 50% de inflación y el dólar duplicó su valor, lo que generó una sensación de déjà vu y, entonces, ahí empezó una pérdida muy grande de credibilidad del gobierno, básicamente de los sectores que lo habían acompañado. El nivel de empleo relativamente se mantuvo, pero el salario real se licuó y, además, tuvo que tomar medidas que no fueron populares, fueron en contra de sus promesas y de su electorado. Eso le pegó en su núcleo de votantes.

-¿Cómo se explica que el péndulo haya vuelto tan pronto hacia el peronismo?

-En realidad si se ven las elecciones de 2015 y 2019, en el 2015 Macri gana porque el Peronismo fue dividido. E históricamente en Argentina hay que tener el 51% de los votos para ganarle al peronismo si no, no se le gana, salvo que se dividan y en las elecciones pasadas fue dividido.

-¿Fue más suerte que una fórmula mágica la de Macri?

-Él estuvo en el momento justo en el lugar ideal. En ese momento había mucha crítica respecto de la forma de gobernar de Cristina Kirchner, tanto que sus detractores más importantes eran quienes ahora la secundan en la fórmula.

-¿Qué tiene Cristina Fernández que parece que ni los cuadernos de las coimas que usted destapó la hubieran afectado políticamente?

-Sí le afectaron, porque es vicepresidenta y hay que ver cómo construye poder Alberto Fernández, porque todos una vez que son presidentes quieren ser presidentes. Ahí habrá una pelea que todavía no conocemos, que la podemos anticipar pero que no sabemos qué consecuencias puede tener.

-¿Qué similitudes o no percibe entre lo que pasó con Macri y lo que está pasando con Piñera?

-No soy especialista en Chile, pero yo no las veo demasiado. Me parece que el gobierno de Macri fue tremendamente eficiente en el manejo del conflicto social, ahí no hay mucha similitud. Una de las cosas que hizo Macri -que es del manual del peronismo- fue visibilizar las caras de la protesta, generando referentes para negociar y encausarla, algo que acá no se ha hecho.

-Acá ese ha sido uno de los grandes problemas…

-Urgente, si yo fuese asesor de alguien de acá diría que hay que visibilizar quiénes son los referentes y si no están hay que inventarlos. Porque la sensación que hay es que alguien tiene que conducir la protesta, que tiene sus razones absolutamente fundadas, pero que carece de referentes para conducir una negociación, donde haya concesiones que la clase política ya no tiene vuelta atrás en cuanto a la necesidad de hacerlas.

-¿Cómo se percibe la situación desde fuera, tan grave como la vemos los chilenos?

-Para los que no somos de Chile, que venimos a Chile, la sensación es que el orden, las fuerzas de seguridad siempre están muy presentes. Ahora ver semejante virulencia llama mucho la atención y es difícil entender la dinámica del proceso; básicamente por esos preconceptos que se tienen desde fuera de que en Chile la ley se respeta, la calle es de todos, nadie se hace dueño de nada que no le pertenece.

-¿Hay algún error que haya cometido Macri que esté cometiendo Piñera, por ejemplo con las expectativas en materia económica?

-El error de Macri fue de diagnóstico al inicio y, posiblemente, mala elección de personas. Cuando alguien se va quedando con personajes desprestigiados en su gabinete o en su gobierno, cada vez cuesta más; ese es un error que también está cometiendo el gobierno de Piñera. Ahí puede haber alguna similitud. Pero me parece que lo de Piñera es la eclosión de un proceso que lleva años, de un sistema de gobierno que hizo muy ricos a unos y muy excluidos a otros.

-¿Qué tan dañada queda la imagen de Chile?

-Más allá de la imagen, lo que puede ocurrir es que Chile también quede en ese grado de imprevisibilidad que tienen muchas economías de América Latina y que las hace menos atractivas para la inversión. Cuando se va a una reforma constitucional con la clase política débil, todos querrán poner sus derechos en la Constitución y eso tiene un enorme costo. El gran desafío de Chile es cómo negociar una cantidad de derechos que se le van a imponer a una dirigencia que no tiene la fortaleza para decir que no y construir un Estado que sea sostenible. Ese era el gran valor que tenía Chile.

-¿Qué está pasando en América Latina, hay un cambio de ciclo?, porque está la sensación de que hay un cordón en que en muchos países hay inestabilidad.

-Pasó que líderes muy fuertes construyeron gran poder en base a un momento donde el famoso viento de cola de la región realmente lo era y era fuerte. En esos años los gobiernos no le resolvieron la vida a mucha gente, entonces, cuando hay menos plata hay menos para repartir y crece el malestar.