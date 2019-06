Luis Felipe Céspedes: “El gobierno se demoró mucho en reconocer un escenario de menor crecimiento”

Reportajes

El exministro de Economía aborda el cambio de gabinete, la reducción de tasa del Banco Central y los desafíos para avanzar en un crecimiento de más largo plazo.

El ex ministro de Economía y actual profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, a pesar de estar enfocado en sus labores docentes se mantiene al día en la actualidad. Dice que si el gobierno quiere ser exitoso “debe ser capaz de ir más allá de una entendible, pero excesiva, preocupación por el crecimiento de corto plazo”, puesto que “la debilidad de la economía se debe en parte importante a un escenario externo más complejo”.

-¿Cómo analiza el cambio de gabinete?

-Un cambio de elenco sin un cambio en la prioridad política respecto de materias de desarrollo productivo no tendrá un gran impacto. Necesitamos establecer una adecuada articulación entre lo público y lo privado en materia de desarrollo productivo. Y el gobierno no ha generado la colaboración entre empresas, universidades, organismos públicos, técnicos, distintos sectores políticos, mundo sindical, que permita construir una agenda de desarrollo país. Dicha tarea va mucho más allá del Ministerio de Economía, compromete de manera importante a Hacienda y al resto del gabinete económico. Pero si el gobierno quiere ser exitoso en esta tarea debe ser capaz de ir más allá de una entendible, pero excesiva, preocupación por el crecimiento de corto plazo.

-Qué lectura hace de la baja de tasa y de la estimación de crecimiento?

-Me parece adecuado que el Banco Central haya disminuido la tasa de política monetaria. La economía requiere un mayor estímulo monetario para enfrentar un escenario de menor dinamismo. Donde el Banco Central debe cuidarse es de no caer en una mecanización de la política monetaria.La justificación de su movimiento estuvo basada en variables que están sujetas a una alta incertidumbre en su medición, la brecha de producto y la tasa real neutral. Y que por lo tanto deben ser ponderadas con cautela. En esta ocasión era clara la necesidad de mayor estímulo monetario. Pero los bancos centrales nunca deben desestimar el valor del juicio en su toma de decisiones para complementar a sus modelos.

- En este escenario, ¿Cree que el Banco Central debiera volver a bajar tasas de interés?

-Creo que es probable que la actividad económica se sitúe en niveles más cercamos al piso del rango de crecimiento estimado para el 2019 por parte del BC. En este contexto creo que el BC va a considerar nuevas bajas en la tasa de interés.

-El Gobierno sigue afirmando que estamos en Chile en Marcha ¿considera que es así?

-El gobierno se demoró mucho en reconocer un escenario de menor crecimiento. La credibilidad en la política macroeconómica se basa en una adecuada y oportuna lectura de la coyuntura económica por parte de las autoridades. Es positivo que el BC haya ajustado su visión sobre la marcha de la economía y haya implementado un mayor estímulo monetario. Y creo que lo prudente es que el impulso macroeconómico sea entregado por la política monetaria. La política fiscal hoy no tiene espacio para un estímulo contracíclico si se quiere cumplir con el compromiso de reducción del déficit estructural.

-El gobierno promete nuevas medidas proinversión. ¿Qué temas deben estar incluidos?

-Medidas que tiendan a potenciar la inversión son positivas. Pero en general las medidas proinversión que se proponen no tienen una dimensión contracíclica. El gobierno puede cambiar la composición del gasto de forma tal de potenciar, por ejemplo, componentes como el de infraestructura que podría tener un mayor efecto multiplicador en la economía. Pero si los proyectos no están listos para ser ejecutados, su efecto en el ciclo es menor. Pero reitero, si el gobierno mantiene su compromiso con la reducción del déficit estructural, no tiene espacio para un mayor impulso fiscal agregado.

-¿Cómo calificaría el actual momento de la economía chilena? Todo sugiere que estamos frente a meses complicados, el Presidente redujo las expectativas de crecimiento pero agentes ven una cifra incluso menor a 3%.

-La debilidad de la economía se debe en parte importante a un escenario externo más complejo que junto con potenciales mayores brechas de actividad generan una dinámica inflacionaria que está por debajo de meta del BC. Pero también hay algo de mayores expectativas iniciales respecto de lo que el gobierno ha realizado. Y en esta línea creo que se ha presentado una agenda de crecimiento con elementos valiosos, pero que tiende a ser unidimensional en su enfoque y creo que eso debe ser modificado. Pero para hacerlo el gobierno debe darle prioridad política a una agenda de productividad e innovación para nuestra economía y dejar de estar únicamente centrado en el corto plazo.

-¿El PIB se sostendrá sobre 3%?

-Mantener la discusión respecto del crecimiento de cortísimo plazo lo único que hace es desviarnos de la discusión que debemos tener, una discusión de productividad, de innovación, de sofisticación productiva que está más acorde a los desafíos actuales de nuestras empresas y del país como un todo. Ahora probablemente resentirá el no haberles dado una priorización política a los temas de desarrollo productivo de mediano y largo plazo.