Jumbo sigue los pasos de Amazon Go: lanza su propia versión del supermercado sin filas ni cajeros

360°

La tecnología Scan&Go está en fase de prueba con colaboradores de Cencosud y comenzará a operar para todo público durante el primer semestre del año.

No requiere hacer fila, no tiene cajas registradoras y no es Amazon Go. Se trata de una nueva forma de comprar en un supermercado inteligente, sin necesidad de viajar a Seattle, Estados Unidos. Es la nueva propuesta de Cencosud, a través de Jumbo, con el sistema Scan&Go.

Se trata de la evolución del sistema de pago automático de la cadena de retail, que pone al servicio del usuario la posibilidad de hacer una compra rápida, inteligente y autónoma. Pero no hay que confundirse: aunque el resultado final es parecido al de Amazon, donde la tecnología reconoce al consumidor, las principales diferencias radican en que Jumbo no utiliza inteligencia artificial y que el escaneo de código va al final y no al inicio del proceso.

¿Cómo hacer la compra? El usuario sólo necesita descargar la aplicación de Scan&Go, registrar su datos y elegir los productos que quiera llevar. En cuanto los va seleccionando, debe escanear el código de barra de cada uno y a medida que lo hace, se agregan a la lista de compras.

Si luego de escanearlo decide que no lo quiere llevar, basta con eliminarlo de la lista y se descuenta. Al final del proceso presiona el botón "pagar" en la aplicación y se arroja un código QR que se escanea en una caja habilitada con el sistema. Allí se aplican los descuentos correspondientes y se imprime la boleta de compra.

El servicio, que promete simplificar la forma de comprar, admite todo tipo de productos, con un tope de 20 en total y lejos de buscar la eliminación del personal, se proyecta como una nueva herramienta que diversifique la oferta de compra y pago de los usuarios, especialmente en transacciones rápidas.

En cuanto al pago, este se carga a la tarjeta de crédito del usuario, cuyos datos están previamente cargados en la misma aplicación.

Innovación en fase piloto

Rodrigo Sahr, gerente de Marketing de supermercados Cencosud, comenta que Scan&Go se encuentra en fase piloto desde hace un mes. Está siendo probada con algunos colaboradores de la empresa, cuyos datos de tarjeta se han precargado en el sistema de manera automática.

A futuro, advierte, el objetivo es extender el sistema a más clientes, con y sin tarjeta Cencosud.

"Hoy estamos en la primera fase de desarrollo del proyecto, donde se trabaja con colaboradores y sólo en este local (Alto Las Condes), pero estamos prontos a extender, dentro de esta primera fase, a más locales, para luego abrirlo a nuevos clientes", explica el ejecutivo, quien adelanta que esto podría ocurrir durante el primer semestre del año, al menos para los clientes de la cadena.

Lo más natural es que se implemente una caja por local, dice el ejecutivo, y en la medida que el volumen de clientes aumente, se irá ampliando, tal como ha pasado con las cajas de autoservicio.

En cuanto al sistema, indica que se trata de un desarrollo interno con colaboradores de distintas áreas, y es parte de un proceso normal, en el que buscan responder a las demandas de sus usuarios.

"Entendiendo que la compra autoservicio es un servicio que el usuario lo adopta cada vez de manera más natural y que nos piden servicios más ágiles, este desarrollo es la respuesta, surgida desde la innovación hacia el cliente", afirma Sahr.