COP 25 cerró con decepcionante resultado: desacuerdos impidieron lanzar mercado de emisiones de co2

“Los países hemos quedado en deuda con el planeta”, reconoció la ministra Carolina Schmidt el cierre de la cumbre, cuyas metas más sustantivas no se concretaron por falta de voluntad de naciones como EEUU y China.

Al cierre de su versión más larga de su historia, la COP25 -realizada en Madrid y organizada por Chile- concluyó con un balance marcado por la falta de acuerdo para concretar puntos decisivos de la agenda para reducir las emisiones a nivel global.

“Hoy, los países hemos quedado en deuda con el planeta. Por lo mismo, hoy no estamos satisfechos, los acuerdos alcanzados por las partes no son suficientes para enfrentar con sentido de urgencia la crisis del cambio climático. Aún no están los consensos para aumentar la ambición a los niveles que necesitamos”, declaró la ministra Carolina Schmidt en su discurso de cierre.

Entre los principales temas no cumplidos se refiere a la materialización del artículo 6 del Acuerdo de París para regular los futuros mercados de derechos de emisiones de CO2, tema que quedó pendiente para el próximo año.

“Queríamos cerrar un artículo 6 que nos permitiera implementar un mercado de carbono robusto con integridad ambiental (...) evidentemente es triste no haber llegado al acuerdo, cerramos esta cumbre con sensaciones encontradas”, señaló Schmidt.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se ha mostrado “decepcionado” con una cumbre que comenzó con grandes expectativas: “La comunidad internacional perdió una oportunidad importante para mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y financiación para hacer frente a la crisis climática. Pero no debemos rendirnos, y no me rendiré”, ha dicho a través de Twitter.

En relación a las intensas negociaciones que tuvieron lugar para tratar de sacar adelante este punto central de la cumbre, la ministra para la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, reveló que pese a que “se trabajó intensamente para asegurar unos mercados de carbono globales que aseguren una contabilidad robusta respetuosa de la integridad ambiental,”, esto finalmente se vió frustrado porque “algunos no se sintieron cómodos, así que queda pendiente para el año que viene”.

Piñera: avances “no son suficientes”

En su primera reacción a los resultados de la COP 25, el presidente Sebastián Piñera, crítico la falta de acuerdo en cuanto a la regulación del mercado de carbono. “En el campo de financiamiento acción climática a países menos desarrollados y aprobación bonos de carbono, se avanzó mucho menos de lo necesario. Lo más grave es q países q + contaminan no estuvieron a la altura del desafío y siguen en deuda. Chile seguirá impulsando esta causa”, afirmó en Twitter.

Junto con señalar que “sin duda se lograron grandes avances”, enfatizó que éstos “no son suficientes frente al enorme riesgo y desafío que enfrentamos como humanidad por el Cambio Climático y el Calentamiento Global. Necesitamos + ambición”.

Entre las cosas positivas, el Presidente Piñera destacó el hecho que 194 países se comprometieron “con metas + ambiciosas” y 121 con la carbono neutralidad. “Se incorporó protección de océanos y bosques. Se confirmó importancia del género y de la ciencia como fuente de diagnóstico y guía de acción”, recalcó.

Con su balance, el mandatario entró al debate respecto de los acurdos de la cumbre, que estuvieron marcados por las críticas a la insuficiencia de los acuerdos manifestados por diversas organizaciones medioambientales internacionales, que cuestionaron refirieron a gestión de la ministra Schmidt a la cabeza del encuentro, principalmente en el rol jugado en las negociaciones para avanzar en nuevas medidas contra la crisis climática y en la redacción de los últimos borradores del acuerdo final.

Entre los logros de la cumbre, Schmidt destacó que se haya logrado “transversalizar una acción climática más ambiciosa en cada uno de nuestros países e incorporar a los ministros sectoriales que mucho tienen que decir en emisiones y capturas de carbono”.

Asimismo, la ministra también subrayó que primera vez los ministros de ciencia del mundo se reunieron en la COP y el hecho de que los científicos se hayan incorporado como “un aliado clave no sólo en el diagnóstico sino que también en la solución”.