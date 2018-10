Califican a Chile como el “campeón de la riqueza” en América Latina

Lujo

De acuerdo al reporte de Credit Suisse, en los últimos doce meses los chilenos con una riqueza superior a US$ 1 millón han pasado de 57 mil a 67 mil personas.

Hoy Credit Suisse dio a conocer el informe Global Wealth Report 2018, el cual mide el crecimiento de la riqueza en el mundo en el último año (desde mitad de 2017 a mitad de 2018) y en el que dedica una sección al caso de Chile, que califica como el "campeón de la riqueza" en América Latina.

De acuerdo al reporte, nuestro país tiene la mayor riqueza por adulto en la región. Según explica, el Producto Interno Bruto de Chile por adulto es similar al de Argentina y 46% mayor que el de Brasil, pero su riqueza media es más de tres veces mayor que en cualquiera de esos dos países. "Desde principios de siglo, la riqueza per cápita ha aumentado a una tasa promedio anual de 7,6% en dólares estadounidenses, utilizando el tipo de cambio actual".

El informe divide la riqueza en activos reales y financieros. Respecto de estos últimos señala que estos han ido al alza en el país influenciados por la baja inflación, el desarrollo de los mercados financieros y un fuerte sistema de pensiones. Destaca también el alto número de personas que posee casa propia en las zonas urbanas, el cual alcanza al 69% de la población, incluso superando a Estados Unidos, donde esta llega al 65%.

La riqueza promedio por adulto en Chile se ubica en US$ 62.220, esto es cerca del promedio mundial de US$ 63.100, y es relativamente alto respecto de la mayoría de los países de los mercados emergentes. En cuanto al promedio mundial tiene menos adultos con riqueza inferior a US$ 10.000 (36% versus 64%), mientras que posee más ricos por US$ 100.000 (11,4% contra 9,4%).

El punto negativo que destaca el informe, eso sí, es el nivel de desigualdad general del país el cual califica de alto. "La desigualdad general es relativamente alta, como lo indica un Coeficiente de Gini en 77%. Según nuestras estimaciones, Chile tiene 67.000 millonarios 80.000 de ellos se ubica en el 1% superior de los poseedores de riqueza global.

A nivel global

Según el informe la riqueza mundial ha aumentado en US$ 14 billones (4,6%) en los últimos doce meses hasta alcanzar US$ 317 billones a mitad de 2018. La riqueza por adulto ha crecido 3,2%, incrementando la riqueza media mundial a un máximo histórico de US$ 63.100 por adulto.

En este escenario, es Estados Unidos el país que más ha contribuido a la riqueza mundial, sumando US$ 6,3 billones, y elevando su riqueza total a US$ 98 billones, con lo que continúa el ritmo acrecentando su riqueza total y por adulto de forma ininterrumpida desde 2008.

China ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de riqueza, al sumar US$ 2,3 billones en el periodo y totalizar US$ 52 billones. Se proyecta además que aportará US$ 23 billones más en los próximos cinco años, lo que elevaría su participación en la riqueza mundial del 16% de 2018 a cerca de 19% en 2023.