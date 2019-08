Adiós champú gratis: InterContinental retira productos de cortesía en los baños de sus hoteles

Negocios & Mundo

Un tercio de los clientes se fija en las medidas medioambientales de los hoteles antes de reservar habitación.

InterContinental Hotels Group (IHG) se ha convertido en la primera cadena de hoteles en retirar los productos de cortesía de los baños de sus habitaciones. El propietario del imperio hotelero británico -que cuenta con enseñas tan emblemáticas como Holiday Inn y Crowne Plaza- ha anunciado su intención de eliminar de aquí a 2021 los 200 millones de pequeños envases de champú y gel que se utilizan anualmente en sus 843.000 habitaciones.

Keith Barr, consejero delegado de IHG, manifestó que su grupo tiene que tomar más medidas a favor del medio ambiente para compensar la falta de acción del Gobierno. "Colectivamente tenemos que tomar medidas en aspectos donde los gobiernos no se están implicando", declaró.

Barr añadió que la presión de los inversores sobre asuntos medioambientales ha "aumentado significativamente". "Mantenemos reuniones en las que evaluamos la huella de carbono que vamos a dejar", puntualizó.

Según un sondeo llevado a cabo por Hilton el año pasado, un tercio de los clientes se fija en las medidas medioambientales de los hoteles antes de reservar habitación. Hilton ha anunciado su intención de reducir a la mitad su huella medioambiental y duplicar sus inversiones de carácter social de aquí a 2030.

IHG, que el año pasado se comprometió a dejar de utilizar bombillas de plástico en sus hoteles a finales de 2019 ha asegurado que sus marcas de lujo ofrecen pastillas de jabón en recipientes de cerámica. Con estas iniciativas, la cadena hotelera quiere reducir su huella de carbono un 6% por habitación ocupada de aquí a 2020. Su marca de resorts exclusivos Six Senses, que el grupo compró en febrero por US$ 300 millones (270 millones de euros), ha anunciado su intención de no utilizar plásticos en toda su cadena de suministro en 2022.

"En lugar de responder a las denuncias de los clientes con las pajitas de plástico, en IHG intentan ser proactivos y utilizar estas medidas como un elemento que les diferencie del resto", explica Richard Clarke, analista de Bernstein.

En opinión de Clarke, es más probable que sean las empresas británicas las que más medidas tomen con los envases de plástico a raíz de la emisión del documental denuncia de David Attenborough sobre la invasión de plásticos en los océanos. La cadena Holiday Inn y Holiday Inn Express todavía utilizan platos y cubiertos de plástico en su servicio de desayunos. En este sentido, Barr declaró que ésta será la próxima medida que tomen, junto a la retirada de botellas de plástico.

El ejecutivo también dijo que la compañía colabora con la empresa de IA Winnow en un proyecto piloto para controlar los residuos de los buffets de desayuno en algunos hoteles. "Igual que los consumidores han demostrado que no les importa traer su bolsa a los supermercados, los clientes de los hoteles se adaptarán y traerán sus pequeños envases", sentenció Fiona Nicholls, activista de Greenpeace. "Hemos pedido a los alojamientos que retiren los envases y el agua embotellada de las habitaciones", concluyó.