Friends: el multimillonario negocio de la serie más rentable de todos los tiempos

La semana pasada se anunció el regreso del popular programa a través de la nueva plataforma de streaming HBO Max. Según medios especializados se trata de un especial, pero el producto sigue generando ingresos.

EL viernes pasado se conoció la noticia del regreso de la serie Friends, al menos en formato de "especial", de la mano de la inminente plataforma de streaming de WarnerMedia, HBO Max que se lanzará durante el mes de mayo.

De esta forma, la compañía comenzará a sacarle provecho a la gran inversión realizada en julio del año pasado, cuando pagó US$ 425 millones por quitársela a Netflix que, a su vez, había desembolsado US$ 100 millones en 2019 tan solo por extender su contrato en un año más. Actualmente, la serie continúa disponible en Netflix Latinoamérica, aunque no en Estados Unidos, donde en este momento no es posible verla ni en televisión ni en nignún servicio on demand o vía streaming.

Según The Wall Street Journal y el medio especializado Variety, cada uno de sus seis protagonistas: Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Sschwimmer, Lisa Kudrow, MAtt LeBlanc y Matthew Perry, generará US$ 2,5 millones por el programa.

En un principio se ofreció a los actores un millón de dólares por cabeza, pero el reparto lo rechazó en conjunto. Eso era precisamente lo que cobraban por cada episodio durante las últimas dos temporadas, una suma más que considerable teniendo en cuenta los salarios de la televisión a principios de los 2000.

El especial consistirá en "una retrospectiva y entrevistas con el elenco", de acuerdo a The Journal, que apunta como posible anfitriona a la conductora Ellen DeGeneres.

La interrupción de la transmisión de la serie ya parece estar dando sus frutos a Warner Bros. Home Entertainment, ya que según la vicepresidenta senior de Marketing de Televisión, Rosemary Markson, las ventas de copias físicas y digitales de Friends se han triplicado" desde que se anunció el año pasado que el programa saldría de Netflix.

"A principios de año, era la franquicia de TV por catálogo más vendida en entretenimiento para el hogar", dice Markson. "Observamos fuertes ventas tanto físicas como digitales, y hemos visto un repunte particularmente fuerte en lo digital. Si piensas en los DVD como el mecanismo original de "atracones", es una forma de recopilar y agrega permanencia y repetibilidad para poder ver el programa".

"Sé que muchos fanáticos estaban molestos cuando salió de Netflix, así que queríamos asegurarnos de que los fanáticos sepan dónde encontrar Friends", dijo Markson en declaraciones a Variety. "Estamos analizando un plan amplio de marketing y publicidad para correr la voz y continuar impulsando las ventas en toda la franquicia" agregó.

Estrenada en Estados Unidos el 22 de septiembre de 1994 por la NBC local, el episodio piloto se transmitió entre Mad About You y Seinfeld, y fue visto por casi 22 millones de televidentes. El éxito fue creciendo hasta alcanzar las 10 temporadas en 2004, con 236 episodios y una audiencia final de 52 millones de personas.

Desde entonces se convirtió en un fenómeno de culto global, que renueva su público año a año, generando millones de dólares en todo tipo de conceptos. Se calcula que durante los 10 años de emisión generó US$ 4000 millones y desde su finalización US$ 1000 millones anuales.

El dinero que mueve Friends trasciende las pantallas. Más allá del merchandising clásico, que incluye productos como tazas, libretas, camisetas o cualquier objeto donde se pueda estampar su logo, por ejemplo la marca Lego vende una réplica del famoso café Central Perk, con personajes y mobiliario incluidos, por US$ 59,99; la cadena de cafeterías Coee Bean & Tea Leaf presentó una edición limitada de cafés y tés a US$ 10 el paquete; y la tienda de decoración Pottery Barn lanzó una colección donde destaca la mesa del farmacéutico que dio nombre a un capítulo de la serie y cuyo precio ronda los US$ 1000.

El año pasado, para conmemorar los 25 años del estreno, Warner Bros lanzó una app con juegos, recetas o filtros para editar tus propias fotos; y creó 30 réplicas del icónico sofá que recorrieron el mundo, incluyendo la ciudad de Buenos Aires.