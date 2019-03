Por primera vez en la historia los operadores de la Bolsa de Nueva York fueron a trabajar de jean con una excusa perfecta

Negocios & Mundo

Muchas cosas cambiaron en el piso de la icónica bolsa de Nueva York a lo largo de los años. Pero en materia de "dress code" los operadores todavía mantienen algunas tradiciones. En el NYSE, si bien la corbata no es obligatoria, sólo se admiten trajes, una regla que se hace extensiva a los visitantes. Por supuesto, nada de jeans. Aunque este jueves hubo una excepción.

La excusa fue el debut de Levi's, el segundo en realidad, ya que la empresa había salido a cotizar en 1971 y fue pública durante 14 años hasta que los descendientes de su fundador la retiraron del mercado. Pero no sólo los traders pudieron dejar el saco sino que más de 120 empleados de Levi, incluido su CEO, "tomaron" el piso de la bolsa vestidos de punta a punta en denim. Ayer, la cuenta de Twitter del NYSE decía: "Tomorrow we'll be in our 501s." (Mañana usamos nuestros jeans, en referencia al modelo original que se pularizó en los 20).

Mas allá de la puesta en escena, la operación fue un éxito. La empresa de 166 años que se dice le dio a los Estados Unidos su primer par de jeans subió 32,5% en su debut, lo que representa una capitalización de mercado de más de US$ 8.000 millones. Un clásico que no perdió seguidores en estos 34 años lejos de la bolsa.

Eso sí, mañana los operadores se calzarán su traje un día más.