Primera jornada MARKETERS 2020: Pausa & Reencuadre

Tendencias

Tomarse una pausa y reencuadrar los objetivos de las marcas y las compañías es el propósito de Marketers 2020. Mensajes positivos, esperanzadores y consejos prácticos abundaron en la primera sesión del encuentro. ¡El de hoy promete aún más!

La decimotercera edición de Marketers, Congreso Internacional de Marketing, Comunicación, Management & Transformación Digital que llevó a cabo su primera jornada el pasado jueves 1 de octubre fue toda una novedad. Bajo un nuevo formato online, organizada por Human Business y Grupo DF como medio difusor, la experiencia de los más de mil participantes a la primera sesión que tuvo como eje central el managment de equipos, estrategias y herramientas para las marcas fue bien recibida y calificada como exitosa.

La organizadora del certamen, Alejandra Pradere, socia fundadora de Human Business, comentó desde Uruguay -donde se centralizó las conexiones y gestión del evento- que speakers y participantes coincidieron en que pese a ser en versión digital y no presencial, la calidez y espíritu del evento no se perdió respecto de las versiones anteriores. “Se me acercaron para agradecer que la conexión y el profesionalismo de las distintos bloques y talleres lograban hacer sentir a la gente presente y muy conectados entre sí. Se sentían en vivo”. La posibilidad que fuera en línea permitió que personas de Brasil, Chile Nicaragua, Argentina, Panamá y Colombia, entre otros países, se conectaran y participaran de dicho encuentro.

Es tanto el éxito que personas que no se habían inscrito lo hicieron pasado la primera fecha y se preparan para la segunda que se realizará hoy jueves 8 de octubre, donde el tema principal será el Marketing. Todavía quedan cupos disponibles para quienes quieran sumarse y tendrán la posibilidad de revisar las charlas y presentaciones anteriores.

Desde nuestro país, Grupo DF se ha hecho cargo de la difusión y cobertura del evento, llegando a muchas partes interesadas en el tema y proporcionando un espacio de conversación sobre lo que se viene para el marketing en la realidad post pandemia.