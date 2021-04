Tendencias

La startup de servicios educacionales ha marcado un hito con sus clases a distancia desde su arribo al país y durante la pandemia del Covid.

A casi dos años de su aterrizaje en Chile, el hub español The Valley Digital Business School se consolida como un caso de éxito en la educación online y expande su oferta de diplomados y cursos en nuestro país para este 2021.

Con un modelo formativo propio, el hub partió sus clases en territorio nacional con 30 docentes y actualmente cuenta con más de 100 profesionales que han dictado sesiones formativas a más de 400 alumnos a la fecha, sin que la pandemia del Covid 19 que afecta al mundo sea un limitante.

“En The Valley nos reconocemos como una startup de servicios educacionales y la última década hemos desarrollado una fuerte capacidad de adaptación y flexibilidad ante el entorno, lo que queda demostrado en nuestro arribo a Chile, pues desembarcamos en medio del estallido social y justo antes de una pandemia mundial sin precedentes”, explica Ariel Vidal, Country Manager de The Valley en el país, quien lidera el crecimiento exponencial de la entidad española a nivel local.

En cifras, para este 2021 The Valley Chile aumentó su oferta a 15 programas formativos, que varían entre las 30 y 140 horas de duración en formato LIVE, en temáticas como Negocio Digital, Marketing Digital, Personas y Talento Digital y Desarrollo Producto Digital. Todos estos cursos y diplomados son dictados por profesionales de alto nivel pertenecientes a empresas como IBM, Microsoft, Scotiabank, Bci, Falabella, BUPA, Cencosud, Metlife, y Consultoras como Deloitte, Accenture e EY, entre otras.

“Poco a poco los chilenos, sobre todo entre los 30 y los 50 años de edad, han ido conociendo a The Valley pues están buscando dar un salto importante en sus habilidades digitales y han encontrado en nosotros una propuesta de valor distinta. Si bien somos mucho más que una Escuela de Negocios Digitales, principalmente nos han ido identificando en este ámbito, y el boca a boca de nuestros alumnos ha sido muy potente”, valora Vidal.

Cabe mencionar que actualmente The Valley Internacional se especializa en convertir el conocimiento digital en oportunidades para personas y organizaciones a través de un ecosistema compuesto por la escuela de negocios The Valley Digital Business School; The Valley Talent, un headhunter especialista en la búsqueda de talento del ámbito tecnológico y digital; el Coworking para startups digitales, donde conviven diversas startups del ámbito digital; y el espacio de innovación The Place, que permite explorar la aplicación presente y futura de las tecnologías más disruptivas.

El camino de The Valley en el país

La escuela arribó a Chile tras adjudicarse, vía licitación pública, la formación en "Liderazgo Digital" de 150 directivos, en un programa promovido por el Comité de Transformación Digital de CORFO y apoyado por la Cámara de Comercio de Santiago. Aquel proceso marcó un hito para la casa de estudios, ya que se recibieron más de 400 postulaciones de profesionales interesados en ampliar sus conocimientos. Posteriormente ejecutaron el primer Programa abierto sobre Alta Dirección en Digital Business (PADDB), que contó con 19 alumnos de forma presencial.

Ya en 2020, The Valley lanzó tres programas abiertos tomando la arriesgada decisión de hacerlo 100% en modalidad remota. Se trató del Executive Program Digital Marketing (EPDM+1) que ha concluido recientemente, el Programa Digitalización de Recursos Humanos (PDRH) y una segunda edición del PADDB. En paralelo, formó alianzas estratégicas con Club de Innovación, Iab Chile, la Cámara de Comercio Española en Chile, con quienes lanzaron el Índice de Madurez Digital de las Empresas en Chile 2020, entre otros.

Como desarrolladores de contenido, en tanto, a la fecha han incorporado 9 certificaciones online, que se pueden adquirir directamente en la web con cursos de autoinstrucción que duran de 3 a 22 semanas, y han formado a profesionales y directivos de empresas como L'oreal Chile, Entel y Warner Media, entre otros, y dictado más de 500 horas de formación a más de 400 alumnos.