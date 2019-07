Elon Musk presenta proyecto para conectar el cerebro humano a la Inteligencia Artificial

Tecnología

Elon Musk ha tenido mucho que presumir en los últimos 25 años, incluyendo tejas que funcionan como paneles solares, una máquina para excavar extensas redes de túneles, automóviles eléctricos, e incluso una nave espacial reutilizable. Ahora puede que los haya superado a todos con la ayuda de una rata.

El roedor pertenece a Neuralink, una empresa fundada por Musk para desarrollar un sistema de transmisión de datos entre personas y computadoras. Neuralink ha sido supersecreta sobre la naturaleza de su trabajo desde su fundación en 2017. Hasta ahora. Durante su primera demostración frente a reporteros, demostró que puede registrar la actividad cerebral de una rata a través de miles de pequeños electrodos implantados quirúrgicamente junto con las neuronas y sinapsis del animal. Para hacer esto, Neuralink, con sede en San Francisco, parece haber logrado una serie de avances que le permiten colocar sistemas de computación de alta velocidad dentro de un cerebro, mientras que causa menos daño que las técnicas existentes.

La compañía buscará la aprobación de la Administración de Medicinas y Alimentos de EEUU para comenzar los ensayos clínicos en seres humanos a partir del próximo año, según el presidente Max Hodak. El objetivo es perforar cuatro agujeros de 8 mm en el cráneo de pacientes paralizados e insertar implantes que les permitan controlar computadoras y teléfonos inteligentes con sus pensamientos. Sí, en serio. "Mucha gente lo ha descartado como si fuera imposible", dice Hodak. "Habrá muchas cosas por venir en este campo en la próxima década, y deberían tomarlo en serio".

Neuralink, que ha recaudado más de US$ 150 millones de los inversionistas, incluyendo al menos US$ 100 millones del propio Musk, está apostando a que millones de personas eventualmente elegirán ser mejoradas cibernéticamente. "Esto va a sonar bastante raro, pero en última instancia, lograremos una simbiosis con la Inteligencia Artificial", dijo Musk en una conferencia de prensa en San Francisco. "Esto no es una cosa obligatoria. Es una cosa que puedes elegir tener si quieres. Esto es algo que creo que será realmente importante a nivel de civilización".

El siguiente nivel es descubrir cómo insertar de forma segura un dispositivo en el cerebro, donde las señales neuronales son más fuertes y el proceso puede ir mucho más rápido.

Esto ha demostrado ser complicado, por decir lo menos. Insertar cables eléctricos y otros dispositivos en el cerebro requiere una gran precisión. Y el cerebro tiende a tratar las sondas como invasores extraños, formando tejido cicatricial alrededor de los cables y enturbiando su capacidad para transmitir señales claras. Las personas en circunstancias extremas han estado dispuestas a implantar dispositivos que estimulan partes de su cerebro para, por ejemplo, recuperar algo de visión o dominar los temblores causados ​​por la enfermedad de Parkinson. Pero estos procesos a menudo conllevan serios riesgos a largo plazo.

El objetivo de Neuralink es dejar su tipo de computadora de lectura mental asentada de forma segura e indefinida dentro de la cabeza de alguien. "Todo esto ocurrirá en realidad muy lentamente", dice Musk. "No va a ser como de repente, Neuralink tendrá este increíble encaje neuronal y comenzará a tomar el control de los cerebros de las personas". Tomará un largo tiempo.