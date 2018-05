Millennial quiere construir gigante mediático sin periodistas

Tecnología

El 13 de febrero del año pasado, el medio hermano del dictador norcoreano, Kim Jong-Un, fue asesinado en un aeropuerto de Malasia. Estados Unidos después determinó que se trató de un asesinato con un agente nervioso.

Mientras Corea del Norte y Malasia se veían envueltos en una disputa diplomática, un emprendedor en Japón y su nuevo servicio de noticias estaban a punto de llamar la atención.

La noticia sobre la muerte de Kim Jong-Nam apareció rápidamente en Japón, pero no gracias a uno de los grandes conglomerados mediáticos, sino por una pequeña empresa emergente.

JX Press Corp., una tecnológica fundada en el 2008 por Katsuhiro Yoneshige cuando estaba aún en su primer año de universidad, informó acerca del incidente más de media hora antes que los grandes medios, según un observador. Lo hizo, además, sin tener ni un solo periodista, muchos menos un corresponsal extranjero.

"NewsDigest informó la noticia a las 19:52 horas, y las cadenas de televisión lo hicieron a las 20:30 horas", escribió el sociólogo Noritoshi Furuichi en Twitter, después de los informes sobre la muerte de Kim. "La televisión se ha convertido en un medio de información lento".

El secreto de JX Press es una combinación de redes sociales e inteligencia artificial. Yoneshige y su equipo han desarrollado una herramienta, usando aprendizaje automático, para encontrar titulares noticiosos en las entradas de redes sociales y redactarlos como noticias.

El informe de News Digest sobre la muerte de Kim Jong-Nam "fue muy comentado en las estaciones de televisión de Tokio", dijo Yoneshige. "Tuvimos muchas consultas de grandes medios para probar nuestro sistema".

Situación delicada

Yoneshige, que tiene 29 años, se dio cuenta de la delicada situación de los medios japoneses cuando trabajó escribiendo artículos para un sitio web sobre noticias aéreas cuando aún cursaba la enseñanza secundaria. "La industria tiene demasiado personal y no genera mucho dinero", afirma.

La empresa emergente de Yoneshige es un ejemplo de cómo emprendedores millennial están usando las redes sociales para crear nuevos negocios y transformar industrias existentes.

También es un caso de estudio sobre como Japón está enfrentando uno de sus problemas más urgentes: la falta de mano de obra, que empeorará a medida que la población envejece.

JX Press, con sede en Tokio, tiene 24 trabajadores con una edad media de 29 años, dos tercios de ellos son ingenieros. La empresa tiene dos productos principales: un servicio de alertas por suscripción llamado Fast Alert y News Digest, una aplicación de móvil gratuita.

JX Press tiene el respaldo financiero de algunas empresas de alto perfil, incluida la gigante de noticias Nikkei Inc. y empresas de capital de riesgo como Mitsubishi UFJ Capital Co. y CyberAgent Ventures Inc.

Sus clientes incluyen algunas de las mayores cadenas de televisión de Japón, como NHK, TV Asahi y Fuji Television.Nikkei compite con Bloomberg LP, empresa controladora de Bloomberg News, en el servicio de noticias e información financiera.