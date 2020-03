Fernanda Hurtado, Generación Empresarial: “Los empresarios y ejecutivos lideran con el ejemplo"

Tendencia

Gerenta general de la fundación desde enero recién pasado, afirma que "muchas de las decisiones que se están tomando hoy tendrán costos económicos y sociales" y resalta que por lo mismo "debemos tener visión de futuro".

Fernanda Hurtado llegó recién a comienzos de enero a Generación Empresarial y tuvo que hacerse cargo rápidamente de encabezar los cambios que exigía la crisis social. Hoy, dos meses y medio después, las cosas vuelven a revolucionarse, ahora por el coronavirus y la urgencia de contener su expansión.

Teletrabaja desde este lunes. Su esposo y sus hijos también están en casa.

"Comienzo a trabajar a las 9.30 hasta las 14, en el comedor. Entre medio, hago pausas para ver cómo van mis hijas con sus tareas. El sistema que implementó su colegio es muy bueno, así es que ha sido fácil hasta ahora. Como mi marido también está con teletrabajo, si alguno tiene teleconferencia, nos vamos a otra parte de la casa. Entre 2 y 3, almuerzo familiar, y luego vuelta al computador hasta como las 6", relata.

Considera que es importante tratar de mantener ciertas rutinas, pero con la flexibilidad y paciencia que requieren situaciones como estas, que escapan a la habitualidad.

"Trato de salir a la terraza después de terminar, aprovechar las tardes que están muy agradables", cuenta.

Cientista política de la Universidad Católica y con un máster en Relaciones Internacionales, antes de llegar a la gerencia general de Generación Empresarial dirigió la Asociación de Empresas Familiares.

"Algo en común que tienen los lugares en los que he trabajado en el último tiempo es que su tarea tiene que ver con la sostenibilidad a largo de las empresas, con promover que no se trata sólo de un buen manejo financiero, con buenas proyecciones y negocios, sino también con hacer bien las cosas, con tener una cultura de integridad", explica.

- ¿Cuál es el rol de una institución como Generación Empresarial en estos tiempos, primero de crisis social y ahora de pandemia?

- Comprendemos la importancia de tomar todas las medidas necesarias para la prevención y el cuidado de la salud de nuestros colaboradores, asociados y clientes, así como de todo nuestro país. Esta contingencia nos desafía y nos obliga a ser creativos, solidarios y responsables. Y a poner el foco en respuestas que respeten los valores de la empresa y la integridad de cada persona.

Tengo la certeza de que esta contingencia nos traerá grandes aprendizajes y la convicción de que trabajando colaborativamente podremos superar este difícil momento.

- ¿Cómo están adaptando el trabajo para estos días de cuarentena?

- Desde el lunes 16 que estamos todos en formato teletrabajo. El viernes anterior habíamos hablado sobre los escenarios que se venían y comenzamos las coordinaciones para no solo poder trabajar efectivamente desde nuestras casas, sino que asegurar la continuidad y eficiente operatividad de todas nuestras plataformas de servicios y apoyo a nuestros clientes y asociados.

Todas nuestras reuniones de trabajo se han estado realizando virtualmente, sin ninguna dificultad, tanto como equipo, como con socios, clientes y proveedores.

Adicionalmente, suspendimos todos los eventos y encuentros que teníamos planificados, pero ya estamos implementando plataformas para realizar otras actividades de manera virtual, ya que nos interesa mantener el contacto con nuestra comunidad, así como aportarles con información y temas de interés en estos tiempos difíciles.

Estamos muy conscientes que este contexto nos demanda medidas extraordinarias e innovadoras, y nuestra prioridad es el respeto de todos los protocolos necesarios para resguardar la salud de nuestras familias. No obstante, el compromiso hacia el fortalecimiento de las culturas de integridad cobra más fuerza, y nuestro trabajo no para.

-¿Cuál es el rol que deberían jugar los empresarios en esta coyuntura?

-No sólo los empresarios, sino que todos debemos enfrentar esta situación con solidaridad y empatía. Los empresarios y ejecutivos lideran con el ejemplo, y eso implica entender nuestra responsabilidad en la protección y cuidado de nuestros colaboradores y sus familias. Esto también significa respaldar a las autoridades políticas para la eficaz implementación de las medidas necesarias.

Sabemos que muchas de las decisiones que se están tomando hoy tendrán costos económicos y sociales, por lo que debemos tener visión de futuro. Estas medidas son por el bien de todo nuestro país, donde el bienestar de las personas es la primera prioridad.

- ¿Qué medidas debería adoptar el gobierno u otras autoridades para salir mejor de esta crisis?

- Creo que el gobierno ha reaccionado positivamente, ha sido cercano en sus comunicaciones y se valoran sus esfuerzos en resaltar la importancia de la prevención, especialmente considerando la gran incertidumbre que una crisis de este tipo implica, y el complicadísimo panorama económico y financiero internacional.

Pero también hay una gran responsabilidad de cada uno de nosotros, de realmente respetar las medidas de aislamiento y otras necesarias para prevenir la propagación de este virus. #yomequedoencasa!!

- ¿Cuál es el sello que quieres imprimirle a tu gestión, sobre todo considerando que los tiempos han sido más complicados?

-Espero tener una proactiva relación con el directorio y con el consejo asesor, ya que sus miembros, con sus diversas experiencias y miradas, son un gran apoyo a la gestión de la Fundación y en la difusión de la importancia de promover culturas de integridad.

También, la cercanía y compromiso con mi equipo, donde todos se sientan motivados a proponer sus ideas y acogidos con sus inquietudes, así como crecer como personas y profesionalmente.

La empatía con nuestras contrapartes de las empresas e instituciones para formar una sólida comunidad de personas y organizaciones comprometidas con las mejores prácticas corporativas y el fortalecimientos de sus valores.