Los principios para ser un líder que dejó el fundador de Alibaba en su carta de renuncia

Tendencia

Jack Ma se despidió así de su cargo como CEO.

Dar un paso al costado no siempre es sencillo. Pero el fundador del gigante chino, Alibaba, escribió una carta de despedida de la empresa en la que otros pueden encontrar inspiración: da sus tres consejos fundamentales para ser un líder en épocas de grandes cambios tecnológicos.

Erik Sherman, periodista de Inc, analizó la carta de renuncia del líder a la presidencia del sitio de comercio electrónico y encontró detalles únicos. "Debido a los límites físicos de la capacidad y energía de uno, nadie puede asumir las responsabilidades del presidente y del director ejecutivo para siempre".

Tres principios

Los "consejos de sabiduría" de Jack Ma son, en principio, tres y tienen que ver el uno con el otro.

-No puedes hacer todo por ti mismo.

-No durarás para siempre.

-Para un verdadero éxito, su empresa debe poder continuar sin usted.

Sherman marca que el primero se parece bastante a un argumento que ya había dado el expresidente norteamericano Barack Obama. En 2012, ya había dicho que ninguna persona rica llegó a ese estado por sí misma. "Si has tenido éxito, no llegaste aquí por tu cuenta. Si tuviste éxito, alguien a lo largo de tu vida te ayudó."

Nadie puede hacer todo por sí mismos es el primer consejo pero no el único. El otro tiene que ver con la finalidad que cada cargo tiene dentro de una estructura cualquiera. Sherman dice que la mortalidad es algo difícil de aceptar para los grandes líderes pero que Jack Ma entendió rápido que no iba a tener un nivel de energía altísimo para poder seguir haciendo negocios a ese nivel de competencia. "Es posible que haya descubierto que no tiene la energía, la salud o el tiempo para hacer justicia a los cargos de presidente y CEO".

O tal vez está cansado de haber hecho lo mismo durante años, tal como pasó de su profesión anterior como profesor. Con frecuencia, el fundador comienza con la idea pero después profesionaliza su estructura, agregando expertos en gestión. Como decía Fabiana Cantilo, "nada es para siempre".

Lo que nos lleva al tercer consejo. Para que el éxito sea sustentable, tiene que sobrevivir sin la influencia directa del fundador. Ma lo explicó a los accionistas, clientes y empleados: "Habiendo sido entrenado como profesor, me siento extremadamente orgulloso de lo que he logrado. Los maestros siempre quieren que sus alumnos los superen, por lo que lo más responsable que puedo hacer para mí y para la empresa es permitir que las personas más jóvenes y con más talento asuman los roles de liderazgo para que puedan heredar nuestra misión 'para que sea más fácil hacer negocios en cualquier lugar'. Llevar a cabo esta misión para ayudar a las pequeñas empresas, los jóvenes y las mujeres de todo el mundo es mi pasión. Esta no es solo nuestra intención desde el primer día, sino que me siento bendecida por tener esta oportunidad. Realizar el sueño detrás de esta misión requiere la participación de mucha más gente que solo Jack Ma y el esfuerzo persistente de las generaciones de Aliren (empleados)".