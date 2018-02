Romance en la oficina: ¿Afecta la productividad? ¿Impacta en la imagen profesional?

Tendencia

Interesante estudio sobre las relaciones afectivas en el trabajo.

Ad portas del Día San Valentín, o Día de los enamorados, un estudio reveló la percepción de los chilenos con respecto a las relaciones amorosas en la oficina ¿Cuán frecuentes son? ¿Impactan en el trabajo?

Según un estudio de Trabajando.com, sólo un 22% de los chilenos reconoció haber tenido una relación de pareja en el trabajo y aseguraron que lo más difícil fue llevar la relación a escondidas (42%), junto con actuar con normalidad tras haber discutido (41%) y, por último, separar lo profesional de lo personal (17%).

El 73% que afirmó no haber tenido nunca una relación con un compañero de trabajo, explicó que ha sido porque simplemente no le interesa (37%) o no ha conocido a nadie de su interés (17%). Mientras que otros consideraron que podría conllevar problemas en el trabajo (24%) y que no es adecuado (22%).

El desconocimiento sobre si este tipo de relaciones están permitidas en las empresas quedó claro en los resultados del estudio, ya que un 56% indicó que no sabe, mientras que un 25% afirmó que sí y un 19% dijo que no.

Ahora bien, un 55% estimó que estas relaciones sí tiene un impacto en la imagen profesional frente al 45% que cree que no.

Con todo, consultados sobre si las relaciones sentimentales en la oficina pueden afectar la productividad laboral, la respuesta de los encuestados fue tajante: un 61% indicó que sí, frente a un 39% que dijo que no.

La encuesta fue realizada a 1.584 hombres (44%) y mujeres (56%) de entre 22 y 60 años con estudios universitarios, técnicos, primarios y postgrados.