Tendencia

Tommy Hilfiger lanza colección "Tommy Now" y consolida su relación con los millennials

El Teatro de los Campos Elíseos, en la prestigiosa Avenue Montaigne, fue el escenario escogido por Hilfiger en la que fue la sexta entrega de los desfiles "see now, buy now", lo que supone que las prendas salen a la venta en internet y tiendas al tiempo que se ven en la pasarela.