Señor Director:

En una interesante nota publicada en DF, se enfatiza en la necesidad de “retener talento”, como uno de los retos para las empresas. Totalmente correcto, así como también las propuestas presentadas.

Sin embargo, me parece que el análisis es incompleto. El desafío no es exclusivo de las empresas, sino también del Estado y su aparato administrativo que debe ser capaz de retener y atraer buenos profesionales al servicio público que permanezcan más allá de los gobiernos de turnos permitiendo la continuidad de políticas públicas con visión estatal y no circunstancial. Del mismo modo, para ambos sectores, el mayor desafío es, y será, la atracción de talentos tanto nacionales como extranjeros.

Una de las batallas del futuro, cada vez más inmediato, será por la población. El desafío pendiente es fomentar el regreso de profesionales chilenos y -en materia migratoria- colocar incentivos para que profesionales extranjeros vengan a Chile a aportar su know how agregando valor a nuestro desarrollo y vean una oportunidad de desarrollo personal y profesional.

Angel Soto

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de los Andes