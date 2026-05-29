Cartas
Competencia
Señor Director:
Para ciertos ejecutivos la competencia es un mecanismo innecesariamente impredecible. Después de todo, competir exige algo bastante incómodo: asumir el riesgo de perder.
Ricardo RodEST
Ingeniero comercial
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Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 04:01 hrs.
Señor Director:
Para ciertos ejecutivos la competencia es un mecanismo innecesariamente impredecible. Después de todo, competir exige algo bastante incómodo: asumir el riesgo de perder.
Ricardo RodEST
Ingeniero comercial