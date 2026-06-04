Empleo y dignidad

Señor Director:

En la Cuenta Pública, el Presidente Kast dijo que “devolverle el empleo a Chile no es una meta económica, es un objetivo profundamente humano”. La frase recoge una verdad que muchas veces se pierde entre cifras y diagnósticos. Detrás de cada persona que busca trabajo y no lo encuentra, de cada joven que posterga sus proyectos o de cada familia que vive en la informalidad, hay una dimensión humana que no puede quedar en segundo plano. El trabajo no es solo ingreso: es dignidad, pertenencia, desarrollo personal y una forma concreta de construir futuro.

La reciente encíclica Magnifica Humanitas vuelve sobre esta misma idea al recordar que el trabajo sigue siendo una dimensión fundamental de la experiencia humana. En un tiempo marcado por la automatización, la inteligencia artificial y nuevas formas de organización laboral, el desafío está en preguntarnos cómo hacemos que esté verdaderamente al servicio de las personas. La innovación puede abrir oportunidades, liberar capacidades y mejorar la vida de muchos, pero solo si se orienta con criterios humanos y no exclusivamente desde la eficiencia.

Esta mirada interpela especialmente al mundo empresarial. Chile necesita crecer y crear empleos, pero también cuidar la calidad humana de ese crecimiento. Generar trabajo digno y de valor no debiera ser una consecuencia secundaria de la actividad económica, sino parte esencial del aporte que las empresas hacen a la sociedad y al bien común.

Francisca Valdés

Presidenta USEC