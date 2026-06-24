Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Estudio IA

Por:

Publicado: Miércoles 24 de junio de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Un interesante estudio publicado por DF avizora una “segunda ola” para la demanda del litio, influenciada no por la electromovilidad sino por su aplicación en otras tecnologías asociadas al uso de inteligencia artificial (IA).
Más allá del escenario para la minería no tradicional, esta expectativa abre un escenario enorme para otras industrias. Durante años hemos entendido la IA como una revolución principalmente digital. Sin embargo, a medida que estas tecnologías avanzan, se vuelve cada vez más evidente que también dependen de infraestructura física como fuentes de energía, sistemas de refrigeración, centros de datos y cadenas industriales cada vez más sofisticadas.
Por ello, la pregunta para Chile no debería limitarse a cuánto litio seremos capaces de producir en las próximas décadas. Igual de importante es definir qué capacidades industriales, tecnológicas y de conocimiento desarrollaremos para capturar una mayor parte del valor asociado a estas nuevas cadenas productivas.
La inteligencia artificial suele presentarse como una revolución de software. Pero quizás una de sus consecuencias más relevantes es que está volviendo a poner a la industria física en el centro de la conversación.

Maurizio Pancorvo
Director Ejecutivo de Tecfluid

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Presencia de pesquero chino en astillero de Asmar activa operativo multisectorial liderado por Sernapesca y que involucró a la PDI, el SAG y la Seremi de Salud
2
Economía y Política

Landerretche supera a Micco y se convierte en el nuevo decano de Economía y Negocios de la Universidad de Chile
3
Empresas

Spotify, sellos discográficos y plataformas de streaming activan lobby en Chile contra ley Tommy Rey
4
Empresas

Ministra Toledo resalta que en 100 días han aprobado 72 proyectos por más de US$ 16 mil millones
5
Economía y Política

Ley miscelánea: bajar impuesto corporativo a 22% llevaría la tasa a niveles similares a Dinamarca, Estonia y Noruega
6
Empresas

Dos recursos de vecinos y ambientalistas amenazan con judicializar megaproyecto Maratué de 14 mil viviendas en Puchuncaví
7
DF SUD

La empresa que construyó la caja blindada utilizada por Abelardo De La Espriella para su protección
8
Regiones

Hospital de Calama se querellará tras informe de Contraloría que detectó pagos improcedentes por más de $ 2.353 millones
VER MÁS
VER MÁS