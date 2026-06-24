Estudio IA
Señor Director:
Un interesante estudio publicado por DF avizora una “segunda ola” para la demanda del litio, influenciada no por la electromovilidad sino por su aplicación en otras tecnologías asociadas al uso de inteligencia artificial (IA).
Más allá del escenario para la minería no tradicional, esta expectativa abre un escenario enorme para otras industrias. Durante años hemos entendido la IA como una revolución principalmente digital. Sin embargo, a medida que estas tecnologías avanzan, se vuelve cada vez más evidente que también dependen de infraestructura física como fuentes de energía, sistemas de refrigeración, centros de datos y cadenas industriales cada vez más sofisticadas.
Por ello, la pregunta para Chile no debería limitarse a cuánto litio seremos capaces de producir en las próximas décadas. Igual de importante es definir qué capacidades industriales, tecnológicas y de conocimiento desarrollaremos para capturar una mayor parte del valor asociado a estas nuevas cadenas productivas.
La inteligencia artificial suele presentarse como una revolución de software. Pero quizás una de sus consecuencias más relevantes es que está volviendo a poner a la industria física en el centro de la conversación.
Maurizio Pancorvo
Director Ejecutivo de Tecfluid