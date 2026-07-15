Señor Director:

Hace unos días, la Superintendencia de Pensiones puso en consulta el régimen de inversiones de los fondos generacionales de las AFP, modelo que comenzará a regir en 2027, dejando atrás los multifondos. Conviene hacer precisiones sobre un tema aún

desconocido: ahora existirán al menos 10 fondos (cohortes), en que se agrupará a los afiliados por edad, y que irán evolucionando con ellos desde inversiones más a menos riesgosas con el paso de los años.

El sistema que rige hasta ahora evidenció una falta de educación previsional que inducía a decisiones erróneas, lo que hoy se busca mitigar. Cabe precisar que este cambio aplica solo al ahorro obligatorio, manteniendo la libertad de elegir el riesgo en el voluntario.

La reforma plantea grandes desafíos: lograr rentabilidades equiparables a los multifondos y que la autoridad defina un marco normativo en torno a las inversiones que permita diversidad entre las AFP. Una regulación restrictiva traspasaría la

responsabilidad de los resultados al propio fiscalizador, un escenario inconveniente.

PEDRO PIZARRO

vicepresidente instituto libertaD