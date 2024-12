Inversiones mineras I

Cartas

Señor Director:

Cochilco informó el catastro de inversiones 2024-2033, por US$ 83.181 millones, superior en 26,6% al del año anterior, el más alto en 10 años. Pudo haber sido aún mayor de haber incorporado el anuncio de BHP de invertir más de US$ 10.000 millones, pero aún no es posible evaluar su certeza, según los criterios del estudio.

Si bien pueden ser buenas noticias, la diferencia entre esta cartera y la del año anterior se explica básicamente por dos compañías: Freeport Mc Moran con US$ 8.250 millones y Codelco con US$ 7.527 millones. Esto significa que no hay nuevos inversionistas mostrando interés. De hecho, al observar el país de origen de las inversiones, Chile aumenta su participación a 65% desde el 50%, aproximadamente, que acostumbraba.

Lo positivo es que, aunque la coyuntura no se presente particularmente favorable (rechazo al proyecto Minero Dominga, permisología, otros), los inversionistas ya establecidos siguen viendo ventajas para continuar en Chile en el largo plazo. Hay que seguir trabajando para que nuevos inversionistas también se interesen en venir.

María Cristina Betancour

Economista, especialista en minería