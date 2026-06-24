La industria nacional: el eslabón que convierte la ciencia en salud

Señor Director:

La carta del exdirector del Instituto de Salud Pública (ISP), Heriberto García, instala con precisión un diagnóstico que Canalab comparte: Chile está perdiendo el valor de su propia investigación científica por un vacío regulatorio que nadie ha tenido la voluntad de cerrar.

Queremos agregar una dimensión que el debate suele omitir: esa investigación no puede llegar a los pacientes por sí sola. Necesita una industria nacional con capacidad técnica instalada para transformar evidencia científica en productos disponibles, accesibles y seguros. Esa industria existe en Chile, con más de 26 plantas productivas y décadas de experiencia bajo los estándares más exigentes del ISP. Sin ese eslabón, la ciencia queda publicada en revistas y el paciente sigue sin acceso.

Respaldamos el llamado del exdirector García y añadimos uno propio: que el Ministerio de Salud dé respuesta formal a la propuesta técnica del ISP de 2022 y convoque a la industria instalada en Chile a participar en su implementación. Es la forma más directa y fiscalizable de convertir investigación nacional en salud para los chilenos.

Claudia Papic

Vicepresidenta Ejecutiva Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (CANALAB)



