¿Pensiones sin financiamiento?

Cartas

Señor Director:

Se reabre el debate de las reformas pendientes; pensiones, la más prioritaria, según Cadem. Previo al debate, preguntémonos si nuestro sistema de pensiones se trata como un derecho fundamental.

En pandemia se retiraron más de US$ 50.000 millones de los Fondos de Pensiones (FP). No obstante, el seguro de cesantía pagó prestaciones por suspensión laboral y el Estado US$ 33.700 millones en transferencias directas (IFE, bono clase media, etc.). Para combatir a los papitos corazón, en forma permanente, se puede retirar de los FP la deuda por pensión alimenticia (van $ 166.000 millones). La reforma pasó al Senado como cascarón, pero con el autopréstamo, que es un retiro de FP para otros fines.

Las autoridades y ciudadanía recurren a los FP para paliar necesidades que son gasto fiscal e incumplimiento de irresponsables que deben perseguirse con medidas más efectivas que “desvestir un santo para vestir otro”.

Es tiempo de ser responsables y tomar conciencia. Las pensiones requieren financiamiento que se logra con ahorro y capitalización. Los FP tienen un único fin: pagar pensiones. No nos lamentemos de pensiones bajas si vaciamos los FP, congelamos la tasa de cotización y la edad de pensión. Aprendamos a respetar todo derecho humano.

Alejandro Charme

Socio Principal Charme Consultores, Profesor MPP UDP