Sobre las concesiones Hospital de Coquimbo y Red O’Higgins

Señor Director:

Hemos leído con atención el reportaje publicado por Diario Financiero referido a proyectos de infraestructura concesionada, entre ellos, el Hospital de Coquimbo y la Red Hospitalaria O’Higgins. Al respecto, quisiéramos aportar algunos antecedentes que contribuyan a una adecuada comprensión de la situación.

Las solicitudes presentadas por las respectivas sociedades concesionarias en relación con plazos contractuales se encuentran expresamente contempladas en la Ley de Concesiones y en los contratos que regulan estos proyectos. Dicho marco normativo establece, además, instancias institucionales especializadas e independientes para el análisis de materias técnicas, cuya utilización –cuando corresponde– forma parte del funcionamiento regular del sistema concesional chileno y del ejercicio legítimo de los derechos que asisten a todas las partes. Todas estas materias son gestionadas directamente por las sociedades concesionarias, a través de los canales contractuales e institucionales que el ordenamiento chileno establece para estos efectos.

Asimismo, las sociedades concesionarias mantienen una relación de trabajo permanente y colaborativa con el Ministerio de Obras Públicas y las respectivas Inspecciones Fiscales, orientada al adecuado desarrollo de los proyectos. Las obras continúan avanzando y cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir los compromisos asumidos. Reafirmamos nuestra confianza en Chile y nuestro compromiso con la entrega de infraestructura hospitalaria moderna y de calidad para Coquimbo y O’Higgins.

Xiaohui Xiong

Gerente General Sociedad Concesionaria Hospital Coquimbo S.A., Sociedad Concesionaria Red O’Higgins S.A.